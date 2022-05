RAZBIO VRATA MARKETA, NAPAO MESARA! Marko Miljković glumi OPASNOG MOMKA, a dobijao batine u rijalitiju, šamarale ga i ŽENE

Marko Miljković, bivši rijaliti učesnik i suprug Lune Đogani, navodno je razlupao vrata jednog marketa na Bežanijskoj kosi jer mu smeta zvuk satare, upravnica marketa je zapretila tužbom, dok Miljković negira da se bilo šta desilo.

Miljković, koji se posle rijalitija skrasio sa Lunom s kojom je dobio ćerkicu, prvi put je javnosti postao poznat kada je ušao u prvu sezonu Velikog brata. On je u kući na Košutanjaku započeo vezu sa Enom Popov i bili su prvi par koji su imali seks pred kamerama u rijalitiju. Veza nije uspela, svako je otišao svojim putem, a DJ iz Brusa je sve do ulaska u Zadrugu vodio povučen život i van medija.

Iz sezone VB nije ostao upamćen samo po seksu pred kamerama, već i po, kako su mnogi okarakterisali, i po najvećem blamu. Naime, tada je sve se dešavalo 2006, gde je učestvovao i Miki Đuričić.

"Dečko stvarno fino izgleda i sve to, ali ako mu niste dali zadatak da to uradi, džaba mu izgled i sve, jer ako je to njegova sopstvena ideja, dečko je glup kao ku**c, ne kao jedan, kao dva ku**a! Zamislite loncu u koji stane, pet šest litara vode, proključa voda i ti to sipaš u 'ladan bazen koji ima 800 litara vode, ma više, 1.200 litara… I sada mi sipamo lonac sa pet litara tople vode, da ugrejemo bazen od 1.200 litara, pa to je ljudi van svake pameti", rekao je Miki.

A još veća ludnica je nastala kada je Đuričić kasnije Miljkovića pitao da li je stvarno mislio da bazen može da ugreje sa loncem tople vode, a Marko mu odgovorio: "Naravno. Sto posto"!

Miljković je ostao upamćen i po čestim svađama sa ostalim učesnicima rijalitija. Nema s kim se nije posvađao, a često se i tukao i dobijao ozbiljne batine.

Kako je voleo da popije, često je u pripitom stanju pravo probleme i vređao ljude oko sebe. Jednom tako je polomio pola sobe. Kada su od njega cimeri tražili objašnjenje, izvređao je Miljana Vračevića, nazivajući ga majmunčinom, koji ga je potom ščepao za vrat. Obezbeđenje ih je jedva razdvojilo.

Znao je i da se posvađa sa ženama, pa je Jovanu Tomić Matoru jednom prilikom iznervirao da ga je pljunula i lupila mu šamar.

O njegovoj nezgodnoj naravi možda najviše otkriva i činjenica da nije u dobrim odnosima sa taštom Anabelom Atijas, majkom njegove supruge Lune Đogani. Njih dvoje od početka poznanstva nisu u dobrim odnosima. Jednom drugom su tokom zajedničkog boravka u rijalitiju izgovorili pregršt ružnih stvari i uvreda, a i nakon Luninog porođaja, kada bi mnogi zakopali ratne sekire, njih dvoje nisu našli zajednički jezik.

