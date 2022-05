CAR I DALILA STAVILI SVE KARTE NA STO NAKON POMIRENJA! Priznala da nije srećna sa njim, otkrila sumnje da je ZALJUBLJENA u Anđela

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditeljka Ivana Šopić pročitala je naredno pitanje koje je bilo za Filipa Cara.

- Vidiš da i Dalila pokušava da se promeni, kako još da te uveri da te voli više i od sebe i od svih - glasilo je pitanje.

- Ona se menja, ali sad radi drugačije nego što je pre menjala. Imam sto sumnji, teroija, imam strahove. Mislimd a me testira za neke stvari. Mislim da treba par dana da se primirimo, smirimo srasti i vidimo kako nam ide. Ako funkcionišemo, to je to. Ja ću da dam maksimum od sebe. Daću sve od sebe, ako ne bude, ruka ruci. Ja ulazim u teorije i sumnje, a mislim da radi iz straha jer ne zna na čemu je sa mnom. Uspeo ili ne uspeo sa njom, ne želim da se ponavljaju neke stvari. Da me voli, voli me. Da je volim, volim je. Meni je vezano za Dejana uvek neka teorije, sad ih imam i za Anđela. Ja ću da se trudim i maksimalno posvetim odnosu, jer nema prostora za pokupaje - rekao je Car.

- Ne znam šta bih rekla... Ja sam u čudnoj fazi, ne osećam se lepo, srećno i ispunjeno. U tim momentima mi bude žao što se sve izdešavalo. Imam sumenje u svojoj glavi, vidim da nisam načisto sama sa sobom. Nestabilna sam i jako sam nervozna u poslednje vreme, ne osećam se dobro. On želi da se promeni, vidim da želi da se promeni. On ima potrebu to meni da napominje. Vidim da ima želju da bude drugačiji, više me pazi i mazi. Meni ne da to nije dovoljno, nego nemam poverenje i ne smatram da imamo blistavu budućnost. Umorila sam se i digla ruke od toga. Ja sam neko ko priča sa stavom i razumno, ali sad nisam u poziciji da bilo šta kažem, osim da ga volim, ali ne smatram da imamo budnućnost. On kaže da radimo na odosnu, a ja sam umorna od rada. Nemam više snage, koliko god da mi je stalo. Nisam više od kamena, nisam od čelika. Jutros sam pričala sa Sandrom, vidim kad me pogleda, kako u meni samo pogledom izazove čudno rekaciju i ja se zapitam šta je sa mnom - dodala je Dalila.

- Ja se previše opterećujem i ona. Treba da se prepustimo, pa šta bude, bude. Ti si ili načisto sa sobom ili nisi - dodao je Filip.

- On mene tumači kad pričam i postavlja mi jedno te isto pitanje - odbrusila je Dragojevićka.

- Kad kaže da nije načisto, znam da misli da li ću opet napraviti prevaru, uvredu ili haos, a da li na drugu nešto nisi načisto - objašnjavoa je Car.

- Misli na Anđela. On smatra da sam se zaljubila u Anđela i da ne mogu da se oduprem nekim stvarima. Msili da ne mogu da se oduprem - nastavila je Dalila.

- Oni kad nešto čuju, pokrepi njihovo, ali neće i desi se vrtlog. Ja kad nešto kažem milion puta, kažu da sam bio u pravu. Stvari koje unose nemir u neki odnos, unosti nešto da Dalila kaže da je nesrećna sa njim - ubacio se Đedović.

- Kad se slegnu utisci, onoga što sam uradio i što se priča za nju. Dolaze čestitke - rekao je Car.

- Poremetilo me je to i Ljuba mi je rekla da će da mi natlja sve na nos i da budem solo. Rekla mi je da ne dozvoljavam da se sprdaju, nego da se ja sprdam sa njima. Sve čestitke koje su bile od moje podrške, gde mi prebace neke stvari, nisam bazirana na to, ali prijatelj kad mi kaže... Za oca znam da nikad neće prihvaiti Filipa, sve da se udam za njega u rijalitiju. Mene to ubija. Njegovo vezano za anđela, kao da želi da me gurne. Kad smo se spojili sami, onda je došlo do problema - nastavila je Dragojevićka.

