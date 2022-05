RASKINULI DALILA I CAR: Dragojevićka nije mogla da pređe preko OVIH reči, napravili KARAMBOL U CIK ZORE: Nećeš me zgaditi ljudima!

Filip Car ne može da preboli blisko druženje Anđela Rankovića i Dalile Dragojević. Pa joj je rekao da se skloni od njega ako voli nekog drugog. Ona ne može da dođe do reči od njega.

- Šta je problem? - uptao je Car.

- Meni Đedović priča, ona gleda zamišljenja sa tužnom facom dok on govori da su ti emocije splasnule i ti na to ćutiš - rekao je Car.

foto: Printscreen/Pink

- Nije tako. Ti znaš da nije tako - govori Dalila.

- Ja znam da te radio taj odnos, da te je to radilo, ti se ne bi meni vratila. Je l' tako ili kako kaže Marko? Nemoralno ti je ponašanje, da ti mene voliš i ostavljaš prostora da neko donosi zaključke. Tebi ako je neko drugi u glavi, nemaš vremena da provedeš minut sa mnom. Mene bole stvari koje su se desile ali opet znam da me voliš. Ti, čim znaš da sam bolji, da me ne boli ku*ac, ti mene nagazaiš. Takva si. Dobiješ dobrog Filipa onda ga dr*aš. Kakvog želiš, ili ne želiš nikakvig. Nervozan sam kao pas, umorilo me sve - rekao je Car.

Njih dvoje su seli da doručkuju ali je Car odmah krenuo da vređa Dalilu i da joj pominje porodicu, preko čega ona ne može da pređe.

- Ja bih tebi celu familiju spomenuo, uništio bih je - rekao je Car.

foto: Printscreen/Pink

- Ti moju familiju ne pominji, nemaš ti pravo da mi ih pominješ - vikala je Dalila.

- Odvratna si - vikao je Car.

- Nećeš ti mene da zgadiš ljudima, mene ljudi vole. Završili smo. Neću više da budem sa tobom. - nastavila je Dalila.

Kurir.rs/S.M.

