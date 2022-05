ANĐELO KONAČNO OTKRIO KOLIKO DUGO JE BIO SA DŽEHVOM: Raskinuli, pa se pomirili i bili u TAJNOJ VEZI, a onda ovako PUKLO (VIDEO)

Anđelo Ranković, napustio je gala slavlje povodom Bajrama, pa se osamio sa Marijanom Zonjić i otvorio joj dušu o svom emotivnom životu.

Anđelo je progovorio o problemima sa kojima se susreo nakon svoje poslednje duge veze sa pevačicom Teodorom Džehverović.

"Pokušavao sam da se sklonim, nisam davao izjave, povukao sam se... Sve mi se smučilo kad sam izašao iz "Zadruge", veza sa Teodorom, raskinuli, pa se pomirili, pa smo krili... Mnogi su znali... Bežao sam od toga, pokušao sam da se sačuvam na taj način. Posle sam radio totalno drugi posao, ozbiljna firma", rekao je on Marijani.

"Koliko god da sam se sklonio i dalje sam se provlačio kroz novine, mnogo me je to nerviralo... Posle Zadruge 2 smo raskinuli, to je taj put... Krivo mi je što sam ušao u taj svet rijalitija", govorio je Anđelo.

