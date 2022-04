DEJAN I ANĐELO OČI U OČI! Dragojević se obrušio na manekena, ni on mu nije ostao dužan, u sve umešao i Dalilu! MUK U ZADRUZI!

Zadrugari biraju osobu koja se trudi da lažno impresinoira. Ovonedeljni vođa Anđelo Ranković dao je reč Dejanu Dragojeviću.

- Što se tiče ljudi koje nabrajate, to je kao da za sve nabrajate Miljanu i Zolu. Ljude neću da nabraj jer mislim da se to neće promeniti. Izvojiću Marka, jer nije pristrasan u odnosu, on je kao jedinka. Tema su mi Sandra Rešić, Matora i Anđelo. Stajali su jedni uz druge, prikazivali svoje prijatgeljstvo. Šokirani su svi dešavanjem, naglom emocijom, Dalilinom rekacijom, a ne znaju šta se dešava. Juče su se svi smejali, a niko nije pogledao prijateljicu Sandru koja je pognula glavu. Na igri istine nije znala gde će, da li kajak da uzme i nastavi igiru od pre neki dan. Niste trebali da podržavate odnose za koje ste znali da ste nemogući, a pokazali ste kakvi ste prijatelji. Anđelo je pokazao kakav je prijatelj i emotivni partner, koliko je iskoristiosituaciju. Ovde si sve uradio zarad plasmana, ciljao si teme i odrfeđene ljude, a na kraju si samog sebe pojeo i napravio rupu i stavio medbveđu šapu. Iskorstio si sve ovde i pokazao da te ne bi interesovalo šta misli mama, a šta misli ujak. Đedović je juče bio šokiran tobom, ne zna šta se dešava. Svima govoriš o prijateljstvu i porodici, a onda si krenuo da uzmeš teret rijalitija i da budeš Apolon koji da nosiš na leđima, a na kraju je Grčka mitologija samo mit, kao i Apolon. Imali su se*i masažnu, nemoguće je da se polni organ ne digne, a da žena ne o*laži. Anđela je na bučetu htela da te odbrani, juče ti je rekla da je ružno kako se ponašašp prema Dalili. Anđelo, lažno si impresionirao sve, sam sebe si ugrizao za nogu - pričao je Dejan.

- Sandra je lažno impresionirala, pokušala da oprosti i pruži šansu prijateljstvu nje i Anđela. Sandra kad bi iznosila iskreno mišljenje, rijaliti bi bio suroviji. KAd je videla da se Dalila približila Anđelu, družina je krenula da se vrti sama sa sobom inapravili su vir u kom se dave. U tom viru, Marku je najteže, jer će morati lažno da nosi osmeh, jer je svkao prikrivao istinu, da ih ne bi komentarisao. On će najviše da ispašta jer su tvoji prijatelji, koji su tebe predstavljali kao prijatelja, a ti o njima ništa ne znaš. Juče si bio šokiran i rekao ako te prevari i slaže da ćeš da ga razneseš - nastavio je Dragojević.

- Zanimljivo izlaganje. Ovo bih uvažila da je Dejan imao prijatelje u rijalitiju. Dalila je mojh drug, ako se ispotavi da me nije lagala nastavićemo da se družimo. Sandra je u rangu sa mojim prijateljima, bila mi je u kući. Ona mi je na prvom mestu, onda Aleks, pa Dalila - rekla je Matora.

- Sandra je ovde spustila glavu, vi ste se smejali i pogubila se. Ti si izdala Sandru da ste se poljubile. Moje prijatelje ne pozdravljam, niti ih iko zna, iz Veternika su. Nema potrebe da pozdravljam drugove koji drže objekte, da bih posle tamo otišao - dodao je Dejan.

Anđelo je odlučio da odgovori Dejanu Dragojeviću na njegovo izlaganje.

- Drago mi je da si živopisno opisao i da misliš da se trudim da lažno impresiniram. Monologom koji traje duže, pokazao si da sam impresinirao tebe. Ako stigne pismo ko je impresiniorao druge, verujem da ćeš navesto mene. Bitno mi je da o mitoima i Apolonu pričaš, a da će taj mit da traje. Kad su opisne neprimete, onda ne primećuješ. Mislim da samo životinju grizu sebe - rekao je Anđelo.

- Mislim da si hteo da ispadneš pametan, a isapo si glupa, a ustvari si glum od početka. Došao si da kradeš tuđu sreću, tuđe emcoije, pričao sam o lošim stvarima, da si radio dobro verovatno bih pričao kraće. Za dve nedelje ćeš verovatno da se ugasiš i htećeš da ideš kući - odbusio je Dejan.

foto: Printscreen/Zadruga

- Drago mi je da sve odnose posmatraš kroz prizmu rijaltija. Nekada davno se nisi ugasio, nego bežao, da nbi nešto dovršio napolju, tako jako uspešan. Pošto si spomenuo porodicu, neko ako ne priča o pordici ili ako si video da ja veličan, verovatno bi trebalo da drugima bude jasno - govorio je Anđelo.

- Ustao si da pričaš o meni, a ne da me demantuješ da nisi lažan prema Sandri. znači da je istina sve što govorim. Očigledno si imao probleme sa proodicom zbog ljubavi. Nesrećan si čim ti porodica određuje sa kim ćeš da budeš. Nesrećan si otkako si bio mali, imao govornu manu. Što se mene tiče ti si multipla, pošto me indiretno vređaš - prekinuo ga je Dejan.

- Napravi Dalila pometnju, a spava - dobacio je Anđelo.

- Bio jednom jedan objekat, kojije napravio čika i isto je bila pometka - potkačio je Anđelo Aleksandru.

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:14 DALILA I DEJAN ĆE MORATI BEZ JEDNOG U ZADRUZI 5: Dragojevići ulaze u rijaliti, a evo od koga su se OPROSTILI! (VIDEO)