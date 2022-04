CAR JE NEBITAN, ALI NE BIH VOLEO DA ME NAPRAVIŠ BUDALOM: Otkriven razgovor Dalile i Anđela, evo šta mu je rekla o BIVŠEM!

Dalila Dragojević na korak je da uplovi u vezu sa Anđelom Rankovićem, sa kojim je sve prisnija u poslednje vreme. Zadrugarka i njen cimer noćas su do sitnih sati razgovarali o svom odnosu, a on je za nju imao jedan uslov, da ga ne napravi budalom.

foto: Printscreen

Dalila je rekla Anđelu da je trenutno na više strana i da ne zna šta da radi, a potom ga je ubeđivala da se ohladila od Filipa Cara.

- Ti znaš kako se ja ponašam kada mi je neko fokus. Car to nije više. Ali, znam da će ostajati neke stvari. I onda sam rastrzana - počela je Dalila, a Anđelo ju je pitao zašto je rastrzana.

- Što se praviš lud? Pa zbog tebe. Ne želim da te povredim - rekla je Dalila. Anđelo je imao jedan uslov za nju.

foto: Printscreen

- Možeš na jedan način da me uvrediš, a to je da me napraviš budalom. Nećeš ti mene uvrediti, lično mene, već ću ispasti budala. Ne zanima me ništa sem takve stvari. Mada, ne sumnjam uopšte u tebe. Ne interesuje me Car. Ako ti moraš da razmišljaš i o sebi i o meni i o njemu, šta ćeš da kažeš, da uradiš, onda to nije to - rekao je Anđelo.

Dalila je nastavila da se pravda i da govori kako je Car ne zanima, ali da je situacija u Zadruzi takva da će uvek biti dovođena u vezu s njim.

- Moraš da razumeš moje strahove. Ne želim da osobu poput tebe povredim. A ovde je situaciija katastrofalna. Sve vreme imam tebe u glavi ako se nešto dogodi - rekla mu je Dalila.

Interesantno je da je njen bivši muž Dejan Dragojević sve vreme sedeo tik do njih sa svojom devojkom Aleksandrom Nikolić, pa je mogao da čuje o čemu pričaju.

foto: Printscreen

Nakon toga, Dalilu je napao Car, koji je ljubomorisao što je bliska s Anđelom.

- Šta da ti kažem? Ti si bolesna, ti dobro znaš. Ti si ozbiljna gadura, ku**a i zlo! Ja sam te brutalno zavoleo, a ti to i znaš. Video sam ja, ja sam tebe ostavio, ti si plakala i svađala se, ti funkcionišeš jako ružno, kao i žene takve sorte.

foto: Printscreen/Pink

Bacila si udice ovde, a ja znam da ti mene još voliš. Znam kad zaspiš u kom momentu i kad me gledaš. Onda, dala gasa, poludela, počela se družiš se,pa onda budi istrajna. Nema više Filipa da te povuče za ruku i da samo traži dobro u tebi - rekao je Car.

Dalila je onda priznala da joj se Anđelo dopada.

- Ja ću ti reći direktno, Anđelo je neko ko se meni stvarno sviđa i kome se ja stvarno sviđam, i toga si postao svestan kroz razne komentare. Anđelo je neko ko planira sa mnom ozbiljnu vezu - rekla je Dalila.

foto: Printscreen/Zadruga

Kurir.rs

Bonus video:

00:11 MOLIM FANATIKE DA PRESTANU DA MI PIŠU NA KUĆNU ADRESU: Mina Vrbaški JAVNO SPALILA pismo u kome se pominje Car