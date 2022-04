OTKUCAO DEJANA DALILI! Đedović ispričao šta je Dragojević dobacio Sandri kad je počela priča o novom LJUBAVNOM TROUGLU! (VIDEO)

Dok je Fran Pujas mučio muku sa hranom, Marko Đedović je otkrio Dalili Dragojević šta je Dejan Dragojević prokomentarisao dok se vodila polemika oko Dalile, Sandre Rešić i Anđela Rankovića.

- E, a Dejan kaže Rešićki kad je bio klip: "Vidi kako ti se prijatelji smeju" - otkrio je Marko.

-Sad bi on da se uvuče, joj... - dodala je Dalila.

- Ja kažem: "Zato ćeš ti da budeš zahvalan prijatelj i da joj se nađeš" - dodao je Đedović.

Anđelo Ranković progovorio je o odnosu sa Dalilom Dragojević o kom se uveliko priča u kući.

- Mi smo u vezi, da jesmo, možda bi se tako pričalo, ali smatram da ja nisam sa njom u priči iz inata jer kada to radiš onda radiš sa prvom osobom koja naiđe. Ja sam jasno dao do znanja da ništa neće biti sa Sandrom. Družićemo se i to je to - rekao je maneken.

