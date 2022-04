GLEDAM JOJ KOŽU, STOPALA, KOSU! SPREMAN SAM ZA VEZU: Anđelo svima stavio do znanja da ne odustaje od Dalile! Rešen da je SMUVA

Anđelo Ranković progovorio je o odnosu sa Dalilom Dragojević o kom se uveliko priča u kući.

Anđelo je istakao da ne bi verovao da mu je neko rekao da će njih dvoje biti u priči.

- Juče smo pričali. Potpuno mi je neočekivano. Ne bih verovao da mi je neko rekao da ćemo biti u priči. Kada sam ušao nisam je ovako gledao. Sada se polemiše da li će doći do veze, ja to nisam očekivao - počeo je priču Anđelu.

- Ljudima koji gledaju može ovako da deluje sa strane. Ne ide mi uz tebe da ostaviš sumnju za druženje sa Sandrom i ključno pitanje da li ti smeta to što neko sumnja da si ti samo neko ko tera kontru Filipu Caru - pitao ga je Miki.

- To mi ne smeta, ja znam šta osećam od neke osobe - rekao je Anđela.

- Mlad si i naivan, ne znaš šta sve žena može - smejao se Miki.

- Mi smo u vezi, da jesmo, možda bi se tako pričalo, ali smatram da ja nisam sa njom u priči iz inata jer kada to radiš onda radiš sa prvom osobom koja naiđe. Ja sam jasno dao do znanja da ništa neće biti sa Sandrom. Družićemo se i to je to - rekao je maneken.

- Da li Dalila želi sa tobom ozbiljnu vezu ili je sa tobom onako? Prošla je dosta teških stvari - pitao je Miki.

- Ovo sve se dešava već četiri dana. Ona će imati teret i ovde i napolju, ja sigurno ne bih ušao u vezu ozbiljno da nisam spreman... Ne bih to uradio ni njoj ni nekoj drugoj da nisam ozbiljan. Ona ima harizmu, meni se dopada to što kada je raspoložena ima neku energiju koja je privlačna. Ja gledam kožu, stopala, kosu, sve, pedantna je. Dopada mi se njena koža, ja to vidim. Najviše mi se dopada energija, privlači me. Osetio sam da mi se sviđa na ovoj podeli budžeta. Video sam da možemo da pričamo - priznao je Anđelo.

- Šta kažeš na to što zadrugari kažu da bi ona bila glavna u vezi? - pitao je Karić.

- Drago mi je što to pitaš. Sve ono što ljudi o sebi ovde pričaju da su najjači i tako dalje, ja to ne radim. Za mene je to prošlo vreme, ja ću da sačekam i krčim svoj put. Ja sam od Zadruge jedan do pet mnogo izmenio sebe. Ja sam neko ko je napolju napravio ozbiljnu priču. Ako pričamo o nekim vezama i trpljenju, ovde niko ne bi izdržao ono što sam ja izdržao - pričao je Anđelo.

Kurir.rs/K.Đ.

