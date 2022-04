ANĐELO SE POTPUNO OTVORIO SANDRI Priznao šta oseća prema Rešićevoj dok se MUVA sa Dalilom, pa otkrio koliko dugo nije imao DEVOJKU

Anđelo Ranković i Sandra Rešić su krenuli u šetnju, a onda je Ranković otkrio pevačici da je više ne gleda istim očima i da je u poslednje vreme promenio mišljenje o njoj.

- Nisam ljut, nemam razloga, ne bih voleo kada bi desilo šta se desilo prošle godine. I to kada je bilo nije bilo na nivou druženja, imao sam lepo mišljenje i cenio sam, ali bila si mi neko koga cenim i poštujem i sa kim mi je lepo. Nisam imao taj osećaj kao da si neko moj. Sada, Đedović, Matora i ti ste mi moje društvo i želim sutra da sednem i pričam i sve ostalo. Ova dva dana su me vratila u prošlo godinu, kada krene rasprava ne dopada mi se to. Pokušavam sve da razumem ali sve je nekako, ne znam. Nisam ljut, nerovozan sam - pričao je Anđelo.

- Ni meni - dodala je pevačica.

- Ja volim sam da budem, dve godine nisam u vezi, mogu sam, nisam neko ko kuka. Iznervira me kada mi neko kaže da se branimo ili nešto. Ja ne mogu da pustim svakoga u auto, u kuću i onda ovde neko kaže da smo mi blisku. Kažem ti postala mi s - nastavio je Ranković.

- Nešto skoro si mi se obratio kao Sandra, kakva Sandra druže - smejala se pevačica.

- Ja se malo inatim, to mi je mana, kada neko načini neki privi korak koji se meni ne dopada, ona ja načinim neki korak gde ću ja pokazati da sam ljut. Zato ti kažem da nisam ljut, ali takvim ponašanjem ja iskazujem svoju ljutnju i nervozu. Ja sam uvek inatom uvištavao svoju vezu. Ja se tako je javim sat vremena i tako, ali nije to ljutnja nego nervoza - govorio je meneken.

- To nikada nisam imala, nemam taj momenat inata, na primer kada je bilo ono, noć pred sam mogla da ti uzmem glavu i ovako udarim - ispoljila je svoje emocije pevačica.

