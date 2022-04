ŠTA POŽELIM TO I DOBIJEM! DALILA I ANĐELO PRIČAJU U ŠIFRAMA: Cela Zadruga gledala u njih na žurki, a ovo su njihove TAJNE PORUKE

Dalila Dragojević i Anđelo Ranković bili su glavna tema žurke u "Zadruzi".

Otkako je Dalila sama ona neprestano flertuje sa Anđelom, a njemu to koliko možemo videti po postupcima nimalo ne smeta.

Oni su se sinoć našli zajedno u garderoberu, kada su se presvlačili jedan pred drugim, a onda je Ranković svojoj novoj simpatiji dao novac. Tu situaciju ispričala je Dragojevićka Marku Đedoviću u kazinu, a Anđelo je potvrdio.

- Samo da mi budeš svedok, rekla sam ti da sam tražila veliki budžet? Nisam dobila preko dana, ali sam dobila večeras - istakla je Dalila.

- Noću sam darežljiviji, sad si prvi put dobila veliki budžet - dodao je Ranković.

foto: Printscreen/Zadruga

- Nisam ništa radila, osim što sam se sunčala, dao mi je 200 dinara, a onda je došao do garderobera i dao mi još 100 i rekao dobila si veliki - ispričala je ona.

- To je to, sad ja nemam, ali je to dobila zato što je bila obzirna danas prema drugim ljudima - kroz smeh je poručio Ranković.

- Uvek što poželim, dobijem. Da li na ovaj ili onaj način - ponosno je rekla Dalila.

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

00:14 DALILA I DEJAN ĆE MORATI BEZ JEDNOG U ZADRUZI 5: Dragojevići ulaze u rijaliti, a evo od koga su se OPROSTILI! (VIDEO)