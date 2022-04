DETALJNA ANALIZA DRAGOJEVIĆA OD POČETKA RIJALITIJA DOSAD! Car razradio priču sa Anom: Ovo je njima posao, proučili su nas SVE!

Filip Car i Ana Jovanović odlučili su da u svoje slobodno vreme malo prošetaju, pa su kao galvnu temu svog razgovora izabrali Dalilu Dragojević.

Filip je odmah istakao da svaki put kada je u nekom odnosu, to ispadne loše.

- Ja sam sama videla te poruke sa Brendonom, on izbacio - rekla je Ana.

- Šta piše u porukama? - pitao je Car.

- U fazonu da se raspitivala, za tebe baš. Ne znam tačno šta je pisalo, zato što me nije intresovalo, ali kad komentarišem sa ženama u salonu, onda znam - rekla je Ana.

foto: Printscreen/Pink

- Oni su došli da se voze, ali se ona zaljubila. Krenulo je u igru, prvi put napad na njega. Onda je ona počela da sumnja, pa sam ja video da se oni nešto previše prepiru i da su to mutna posla. Kad sam to video, vratio sam se tamo. Bio je opet katastrofa odnos, pa sam bio sa tobom. Bila je ludnica i patetika, pa sam se vratio i onda sam rekao sebi da sam možda ja kriv, da sam ja pogrešio. Opet problem, sad sam zadnji put rekao, kad sam video kako me je izdala za ovo napolju, onda sam rekao - zdravo. Znaš kad osetiš da neko priča da te voli najviše na svetu, a nešto ti taji i krije. To me izludi, ali šta meni to treba. Razmišljao sam i kad sam je ostavio, ne bih mogao ja ni napolju sa takvom ženom. Teška je i odvratna. Nisam ja ljut na nju, nego na sebe, što sam dopustio da to ide toliko. Trebalo je da prekinem još onda kad je bilo sa Majom, ali je**ga - pričao je Car.

- Ne možeš ništa normalno ni lepo reći od nje. Ona kad hoće svađu, ona je i dobije. Ona nije neko ko će ti j**ati mater direktno, nego je namazana, podbode te toliko da te iziritira - rekao je Car.

- Pitanje kao za nju i Dejana, mislim da je bio petak, pričali nešto ona i Đedović, a onda se prodere namerno: 'Lesi se vraća kući' - rekla je Ana.

- Pa da, a Đedović ti je tu samo gas-kočnica... Đedović tu malo gasira, kako oni međusobno vrte, tako i ovaj vrti. Samo ovaj vrti malo pametnije. Samo igra, ali se to meni ne sviđa, zato ja i poludim, te strategije i to, ja nemam živaca za to, ja odmah poludim. Non-stop neka čorba... Ne mogu da sada dokazujem da je ona lagala, nemam ništa od toga, pritom će ona da me napadne za stolom i nema kraja tu. Samo pravim konja i budalu od sebe. Odlučio sam da stavim tačku na to, pritom, završi se rijaliti, viđaću je dva, tri meseca i to je to. Samo u Narod pita... Ovo ti oni gledaju kao posao, proučili su sve ljude ovde koji su bili, koji su ulazili. Mnogi se na ovo spremaju i pripremaju - rekao je Car.

foto: screenshot Pink tv

- Dejan izvukao nešto iz 2008. godine, ja sam ostala šokirana. Je l' si čuo za Dina da im je blokiran i da može da priča o nekim dopisivanjima? Znači oni su pre ulaska svakog igrača analizirali i proučavali - rekla je Ana.

- Mnogi to tako rade, ne samo oni - rekao je Car.

- Čim je taj Pele krenuo da priča o tome, ja sam odmah dobila poruke od njenog bivšeg dečka. Napolju je sve suprotno od toga - rekla je Ana.

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

11:25 Ispovest Sandre Afrike o manijaku koji ju je napao