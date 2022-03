ŽENO, K*RVALA SI SE! Dalila otkrila Caru šta mu Ana radi IZA LEĐA, Filip joj uputio nove UVREDE I PSOVKE! HAOS

Dalila Dragojević pozvala je Filipa Cara da porazgovaraju u dvorištu Bele kuće, a onda je usledila nova svađa.

- Nisi zavezala otkako sam se probudio - besneo je Filip.

- O njoj? Imam pravo! Ja bih sa tobom svakako pričala, a ljudi su se okupili oko kreveta. Došla sam da podelim ljudima i dala im da pročitaju pismo - pravdala se ona.

- Ponašaš se tako da mi digneš svaki živac - dodao je on. - Ti si ljut zbog svih sra*a. Zar ti sad nisi u vezi? - pitala je Dalila.

foto: Printscreen

- Nisam, ali možda budem. Koji problem imaš? - pitao je Car. - Ja sam povređena i biću do jedne granice. Ja treba ovde da cvilim! Tražiš da cvilim pred ovim ljudima i ti znaš kako se ja osećam, a to što ne plačem, dušu sam isplakala zbog tebe u apartmanu - govorila je Dalila.

- Ja da nemam tebe, radio bih i pokazao bih mnoga lica ovde - istakao je on.

- Razgovaraj sa mnom normalno i civilizivano. Je l' si rekao da ćeš mi prilaziti ii griže savesti? Odgovori normalno, ne teraj me da vrištim - rekla je Dalila.

- Mi smo raskinuli, jer se ne ponašaš kao žensko. Imali smo dve svađe. Ja se nerviram jer se ne ponašaš kao žena, žena mora da pusti muškarca. Napolju možeš da me vodiš, mnoge žene su me vodile i puštao sam ih jer su bile pametnijhe od mene, a ovde nisi. Sto puta sam ti rekao, šta da radiš i kako da se ponašaš. Sa svojim ku*čenjem si se dovela gde si se dovela. Sad si bila odlična, promenila si se i svi su te pohvalili. Kad nisi više izazivala, onda si krenula na mene, kad god sam sje*an da se svađam.

- Tebi srce može da izleti samo zbog tvog ponašanje.

- Je*em ti mamu, bezboraznu da ti je*em. Ti nikad nećeš biti normalna devojka - psovao je Car. - Ja sam normalna i ti to znaš. Ja tewbi ništa loše nisam uradio, ti si se i sa Zolom posvađao na žurki, to si ti kad popiješ. Ti u utorak nisi mogao da stojiš, stavljao si džep u košulji u kojoj nemaš džep, a ta kalaštura je došla da skače na tebe - vikala je Dalila.

foto: Printscreen

- U takvom stanju me ti dovedeš - nastavio je Filip.- Dok ti igraš rulet ona se obraća Mateji iza tvojih leđa, oni ku?vanjski potezi... Mateji sam sve rekla - otkrila je Dalila. - A ti mi to nisi radila iza leđa? - pitao je Filip. - Ti znaš da mene u ovoj kući niko ne interesuje! Ja ne znam što stojim sa tobom i pričan - nastavila je Dragojevićka. - Mani me se, evo ni sa kim ništa neću imati - dodao je Car.

- Ti si ozvaničio vezu, ljubio se i imao se*ualni odnos i to u posteljini u kojoj si bio sa mnom - pričala je Dalila.

- Ženo, kur*ila si se - istakao je Car. - Boli te što sam se promenila, a ti si ostao isti - dodala je ona. - Tebi treba muškarac koji će da sedi u pod, koji se neće družiti ni sa ženema, ni sa muškarcima. Kod mene ne možeš - besneo je Car.

