DALILA I CAR STAVILI KARTE NA STO POSLE SVEGA! Filip joj konačno priznao: Završio sam sa tobom otkako sam se sa Sanjom OPUSTIO!

Filip Car i Dalila Dragojević odgovorili su na pitanje u kakvom su sada odnosu.

- Neće mene niko menjati jer ja sam radim šta želim - rekla jer Dalila.

foto: Printscreen

- Ona mnoge stvari radi sa strane i sutra ću reći mnogo toga u interrvjuu. Ja u vezi sa njom nemam šta da kažem. Nisam ravnodušan, ali sam napredujem. Raskid nam je doneo dobro. Ja sam se opustIo sa Sanjom i to je dokaz da sam završio sa njom - rekao je Cara.

foto: Printscreen

- Meni je sada top, počela sam da treniram, i jako mi je dobro. Tra la la la al... Ja bih najviše volela da ne komentaršem ovu temu, ja sam se spustila na dno. Ja nemam potrebu da se branim od nekih, on nije zaslužio ni emociju. U svakoj priči ja izvučem najdeblji kraj. VIdelo se kako on reaguje i kako je pričao da omn ima dostojanstvno. Ja kada sve sagledam, ništa ne osporavam a sve sam radila sama, pogvotovo kada je sve gotovo. Ja sam imala lomove i padove zbog njega... - govorila je Dragojevićka.

foto: Printscreen

- Ja imamo loš odnos, ona je ta koja je pokvarila, toliko sak sranja napravila, toliko sam se isplakala, nije mi jasno odakle, bitno je da sam ja srećna - rekla je Dalila.

- Tvrdim već određeni period imnamo drugačije odnose, ja ne mogu da slušam nju i njeno ponašanje. Ja sam izašao iz ove priče ne samo sa Sanjom. Mina je i Maji i Dalili bila rak rana, ja sam u nju bio jako zaljubljen. Bio sam u drugim odnosima, vezama iako sam bio zaljubljen u nju. Meni je zamereno, stalno ju je pominjala, a danas kada geldam Minu i nije mi to to. I u Dalilu sam bio jako zaljubljen, ona je to znala - rekao je Car.

Kurir.rs/I.B.

