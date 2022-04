MUK U ZADRUZI! Car se javno izvinio porodici, pa se obratio direktno Dalili: Potezom šokirao sve (VIDEO)

Filip Car u "Zadruzi" je osetio potrebu da se obrati dragim ljudima, a potom i Dalili Dragojević.

- Ja bih se upravo obratio mojoj porodici. Pogazio sam svoju reč, zarekao sam se da neće izaći iz mojih usta uvrede. Zamolili ste me da ne dajem nekim osobama na važnosti. Opet sam prekršio. Sinoć mi se desila situacija, nakon toga što su se meni nametale neke stvari. Bez ikakvog konflikta, preklapanja i uvrede, obratiću se Dalili. Spletom okolnosti našao sam se uvređen i razočaran jer su mi se nametale stvari da sam bio u tom odnosu iz razloga koji nisu istiniti. Ne mogu da sednem sa strane i da pričam o MC Aleks - rekao je Filip Car.

foto: Printscreen/Pink

- U svađi sa Dalilom, i ona je tebi mnogo toga izgovorila - ubacio se Mensur.

- Ja razumem šta si ti meni hteo da kažeš... Osvrnuću se na ovo što je rekao Mensur. Da, okej, jesam pričao sam sa strane, smatram da je ona mene isprezentovala sa strane kako puhne vetar. Želim da se izvinim porodici i mojim prijateljima, jer sinoć kada su mi izrečene najniže uvrede, ja nisam mogao juče da prećutim, uzvratio sam istom merom...Više puta je Mensur ovo rekao. Ja smatram da sam ja u mojim odnosima, sa Sandrom Čaprić prošao koješta zato što sam imao rep nečega što me čeka napolju. Kad sam ušao u odnos sa Dalilom, svi su okretali glavom od nas i svi su bili priklonjeni Dejanu, iz nekih etičkih razloga, ne znam. Mi smo bili išikanirani i sve to. U nekim momentima mog i njenog odnosa, možda se vama činilo, ali se nije našlo na meti osuda. Najgore se osećam jer sam za taj odnos bio tapšan po ramenima i to. Ja smatram da nema napada na tebe uopšte - rekao je Car.

foto: Printscreen/Pink

- Ja da znam da je on finansijski stabilan i potkovan, zabole me ku**c šta ti radiš ovde - ubacio se Karić.

- Ono što je Viki izgovorila Mensuru, to je skandalozno. Ja sam prvi tad bio u konfliktu sa tobom, pa sam isto rekao kao i Darko Tanasijević. Ono što si ti rekao, bilo je za osudu, a ono što je ona izgovorila tebi, po meni je za zatvor. Meni su se desile uvrede sa Miljanom, tako da molim Boga da se to ne ponovi, jer znam kako razmišljam...Nekako, nikad nisam bio toliko odlučan da završim neki odnos, nego kad sam stupio u odnos sa Majom - rekao je Car.

Kurir.rs

