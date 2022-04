HVALA CARU, SKINUO MI JE NJU SA GRBAČE! Dalila, Dejan i Filip u NIKAD ŽEŠĆEM SUKOBU: Ona ih napala, oni se OVAKO pravdali!

Dalila Dragojević komentarisala je to što joj se bivši suprug Dejan Dragojević približava, a u sve se umešao i Filip Car.

- I ja sam bila u šoku od toga kad je seo - rekla je Dalila.

- Što ja ne bih smeo da sednem - rekao je Dejan.

foto: Printscreen/Pink

- Radiš ono što ti srce kaže...Vidiš kako on šalta sa Dalile, jer će ga Aleksandra provaliti. Govorio si kako nisi gledao, a danas si seo ovde - rekao je Đedović.

- Meni nije to normalno, ne što je on seo. Šokirala sam se jer je seo tik ispred nas. Ja nikoga ovde ne izbegavam. Rekla sam Marku danas da mi ne bi bilo normalno da sam ja imala raspravu sa Markom i da vidim njih dvojicu da sede i onda da sednem, to mi je vid provokacije. Što se tiče ove pušionice, da to je bilo u toku novinara. Otvorila sam vrata, pa je tu krenula prića:" Aha, evo, ti opet sumnjaš", a onda on govori naglas kako bih ja čula da sam ja opet problem - rekla je Dalila.

- Ne. Na vratima je bila osoba u kojoj najviše sumnja i da mi ispadne upaljač, je l' to neki znak? - rekao je Dejan.

foto: Printscreen/Pink

- Ma ne intresuje me šta on priča. Što se tiče te rasprave sa Mikijem, meni se faca promeni kad dođe do tako te svađe sa Mikijem. Ja sam svoje konflikte rešavala na svoj način. - rekla je Dalila.

- Pogledao sam u nekom momentu u njenu facu - rekao je Car.

- Ja kad sam želela da dajem signale, ja sam to radila transparentno. Meni je drago što su ova dvojica dobri prijatelji. Se*e mi se više. Ovaj ovde (Car) je imao problem sa ovim ovde (Dejan) - drala se Dalila.

- Za Uskrs se raspravljaju oko toga, znam da Đedović i Fran imaju iza kreveta nešto, meni ne bi bilo ljudsko da ne dam tako - rekao je Dejan.

- Jao, kako si dobar, dobrice - dobacivala je Dalila.

foto: Printscreen/Pink

- Meni je čudno i neobično, da kad sam bio sa njom, pominjale su se kojekakve kugle, a sad kad nisam sa njom, treba da kaže da ova budala prolazi pored njega i peva. Danas kada treba da napravi problem, ona je u šoku. Meni je sve jasno nakon sedam meseci - rekao je Car.

- Mislim da sam dokazala Dejanu kad je ulazio u odnos sa Aleksandrom, da mogu da mu pravim zavrzlame - rekla je Dalila.

- Hvala Filipu Caru, skinuo mi je sa grbače - rekao je Dejan.

foto: Printscreen/Pink

- Seljačka je politika reći da je šokirana što je neko seo pored nje...Ja sam često govorio da su oni meni slični, ali da mi je Dejan namazaniji i pametniji. Ona je transparentnija, a on je prepredeniji. Ovo što se tiče Dejana, sad evo da znate, prva stvar, niti sam dobar sa Dejanom niti ću biti - rekao je Car.

- Je l' ti je normalno da ti da sok - pitala je Dalila.

- Ovde se svakodnevno priča o Dejanovoj veri - rekao je Car.

- Filipa je bolelo zašto ja nemam ništa loše da kažem o ovom ovde (Dejan). Za mene jeste folirant, u nekim situacijama, pričaćemo o tome ako bude trebalo - rekla je Dalila.

- Ona je lošiji čovek, a za neke navode je on - rekao je Car.

