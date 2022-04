NA KRV I NOŽ! Najveće svađe na estradi, pevači godinama ne PRIČAJU zbog ŽENE, one su se potukle, a njihov sukob je ŠOKIRAO REGION

Svaka svađa na estradi podigne veliku pažnju, a javne ličnosti neretko se "prepucavaju" putem medijima, pa tada izgovore teške reči o kojima se dugo priča.

Neke svađe među poznatima traju godinama, ima onih koji završe na sudu, a jedna od poslednjih je između voditeljke Jovana Jeremić i kaskadera Uroša Ćertića.

Naime, oni su se sukobili nakon što je Jovana isprozivala koleginicu Mariju Veljković kada se pojavila vest da je varala supruga sa Ćertićem.

- Sve se sazna uvek, mnogo je poštenije biti časno razvedena žena, nego biti ku*va koja vara muža, kraj! Nebitno sa kim je varala, ona je ku*va ako je varala muža u braku. Nije se razvela, glumila je časnu ženu, a imala je i švalera i muža. Može to da bude Marija Veljković ili bilo koja druga. Ja ne znam ni ko je ona, dva puta sam je srela negde. Ja sam navikla na autorke, ona je žena koja nema neku ličnost na televiziji, ona je tehničko lice - rekla je između ostalog Jovana.

- Jovana jesi li ti to nešto prozivala Mariju Veljković? Ti? Haha. Bogalji sa zoolander pogledima na kameri. Ti ne shvataš i dalje da si dvorska luda sa kojom se sprdaju vlasnici TV-a, a ne ni pravnica, ni voditeljka. Ljudi što jest' jest', stvarno gledaju tako da imaju klovna i gledanost. Haha. Mislim da nisi u poziciji da komentarišeš onakvu ženu i majku, glumicu i voditeljku i lepotu. Kao što rekoh, da se viđala sa mnom još bi bila udata kao i mnoge što su bile pa ostale srećnije i zadovoljnije u brakovima. Maki je moj prijatelj, bivši, zbog morona ljubomornog. Komšinica, bivša takođe, zbog stipse. Koleginica, glumica, a ja kaskader koji glumi nekada - napisao je Ćertić na Instagramu.

Fizički obračun dve folkerke je godinama bio jedan od najgledanijih video klipova. Naime, Mina Kostić i Indi Aradinović u različito vreme bile sa biznismenom Tiosavom Sretenovićem Tikom, te se pretpostavljalo da je on jabuka razdora.

"To je bilo namešteno, ona je nasela na priču novinara. Neću da joj spominjem ime, neću da joj dajem na važnosti, svi znaju o kome se radi. Ja se zbog toga kajem i mnogo mi je žao što sam tada tako odreagovala, ali pošto sam tad bila u jednoj specifičnoj situaciji, prošla sam kao bos po trnju jer sam verovala svim tim ljudima. Verujete nekom i taj neko vam sve uzme na pravdi Boga. Priča da smo se posvađale zbog tog muškarca nema veze za životom, niti to mene interesuje. Ja kad stavim tačku na ljubav ili na prijateljstvo, kod mene više nema povratka", rekla je Mina svojevremeno.

Još jedan u nizu rijaliti sukoba koji je završio na sudu je incident Miloša Bojanića i Zorice Brunclik. Pevačica je tada kolegu nazvala „pedofilom, lažovom i trulom prostatom“ i uz to ga pljunula u lice. Zorica se rasplakala na suđenju, dok je Miloš odbijao da priča o svemu, navodeći da je incident daleko iza njih.

Slavica Ćukteraš i Tanja Savić godinama nisu razgovarale, a kako se navodilo razlog je bila sujeta i ljubomora.

Veliko prijateljstvo učesnica prvih "Zvezda Granda" puklo je zbog toga što je, kako su pisali mediji, Ćukteraš bacila oko na tadašnjeg dečka Tanje Savić. Ipak, njih dve su pre nekoliko godina uspele da izglade nesuglasice jer su, kako same tvrde, postale zrelije osobe kad su postale majke.

Što se tiče najdužih sukoba na estradi, nemoguće je zaobići Acu Lukasa i Željka Šašića, budući da su oba pevača rado i često komentarisali životne odluke onog drugog, što na pompezan, što na duhovit način. Razlog sukoba u ovom slučaju bila je žena, ali Vuksanović i Šašić nisu zakopali ratne sekire ni nakon što se Sonja razvela i od Lukasa. Štaviše, to je poslužilo i jednom i drugom kao povod za novi arsenal prozivki i uvreda.

- Družili smo se Lukas i ja. Više sam ja kapirao njega kao prijatelja, nego on mene. Bio je lažni prijatelj. Iz njegovog ponašanja bilo je teško zaključiti da će biti takav kakav je ispao posle. Voleo sam ga ko prijatelja, on je uvek bio nestašan, uvek sam mu bio glas savesti. Čudni su to likovi. To je bilo šokantno za mene, kad sam saznao za njega i Sonju, ali smo svi nastavili svoje živote. Ja njegovu ženu nisam gledao. Sa tim njegovim okruženjem je bilo teško raspravljati se. Sa njim mogu da se pomirim, ali da se družim neću. Mi smo i razgovarali o stvarima o kojima je trebalo da se razgovara, dok ste vi novinari mislili da smo u sukobu - otkrio je Šašić jednom prilikom.

Maja Nikolić žestoko je udarila na koleginicu Aleksandru Radović u emisiji "Sceniranje". Pevačica je otkrila da se njena koleginica plaši nje zbog toga što zna njenu prošlost, koju krije kao zmija noge.

- Sa Aleksandrom nikad nisam imala konflikt. Napustila je "Pinkove zvezde" jer se plaši onoga što krije o svom životu. Ona je divna umetnica i dobar pevač, ali ja sam mnogo godina ispred nje pevala, ona mi je bila prateći vokal. Znam je iz perioda kad je imala mnogo kilograma. Krije svoj prethodni život - kaže Maja i nastavlja:

- Bila je udata za mog bubnjara Džonija, kog obožavam. Međutim, toga se stidi. Taj deo života je isekla i krije ga. On je baš, baš bio zaljubljen u nju, da je za njen album prodao trafiku i bubnjeve i uložio u nju. Sve što je zaradio prodao je da bi joj pomogao oko prvog albuma. Došlo je do razlaza i onda je on pao u depresiju. Eto, ona to krije. Ona krije i da peva narodnjake, koje ja nisam pevala. Pevale smo svakog utorka i četvrtka na splavu i u klubu. To je kompleks niže vrednosti - smatra Nikolićeva.

Zlata Petrović i Snežana Đurišić su pre pre dve decenije imale jedan žestoki sukob, nakon koga su svi mislili da su se pevačice izmirile.

Ipak, njih dve nisu zakopale ratne sekire, pa tako kad god se sretnu ne mogu očima da se vide, a jedva se jave jedna drugoj. Međutim, pevačice se trude da ne dođe do njihovog susreta, piaso je Scandal.

- Stavila sam tačku na tu situaciju budući da ne volim da se prepucavam javno. Za toliko godina karijere sam prvi put pukla i ušla u sukob sa nekom koleginicom. Neka Snežana bude čovek pa nek kaže da li sam je ikada prva uvredila ili nešto nažao učinila. Rekla sam istinu koja je dugo čekala da bude izgovorena - započela je Zlata, a potom dodala:

- Među nama se pre dve decenije dogodilo nešto ružno o čemu nikad nisam govorila niti ću govoriti. Bilo je pitanje vremena kada ću i zbog čega ću pući. Ljudi smo od krvi i mesa pa je normalno da nekome izgovorimo ono što smo decenijama opraštali i bacali u kantu za smeće. Mi smo se uvek prijatno javljale jedna drugoj na snimanjima iako je postojalo to nešto ružno u prošlosti. Zarad poštovanja i kolegijalnosti prećutiš, pustiš, tražiš opravdanje za druge, pa kad se skupi, nema Boga da možeš da se suzdržiš. Bog me je oslobodio te ružne osobine da se bavim tuđim životima. Uvek sam njoj i svima drugima želela samo sreću. Ne želim da budemo u ratu i da među nama vlada negativna energija ili neka zla krv, pogotovo što sam oduvek ja ta koja traži opravdanja za druge - rekla je Zlata.

Pevačica je istakla da joj je mnogo lakše od kada je Snežani sve rekla u lice:

- Sa mnom su uvek znali svi na čemu su. Kako kolege, tako i moji najbliži. Mnogo mi je lakše otkad sam sve Snežani rekla i u lice i oslobodila se ljutnje posle toliko godina. Kamen bi pukao posle 15, 20 godina, a kamoli ja. Neću da se izvinjavam što sam rekla istinu koja je odavno trebalo da se čuje. Nema te koleginice koja može reći da sam joj pomislila, a kamoli uradila nešto loše. Ako nisam mogla da uradim dobro, pohvalim ili pomognem, odmogla i kudila nisam. Kada je neko transparentan poput mene, nema mesta ljutnji. Ukoliko mi je Snežana zamerila, to je njeno pravo. Nisam imala nameru da je uvredim, nego sam u trenutku slabosti oslobodila ono što mi je na duši. Radilo se o detetu iz moje porodice, mojoj krvi. Ko razume - razume, nema potrebe da objašnjavam. O Snežani više neću govoriti - završila je Zlata, prenosi Kurir.

