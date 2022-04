SUOČAVANJE! ANĐELO PRIČAO CARU O DALILI, ONA ULETELA: Priznala u kakvom je zaista odnosu sa Rankovićem, pa u sve umešali DEJANA!

Anđelo Ranković bio je gost voditelja Filipa Cara i Nenada Aleksića Ša u emisiji radio "Amnezija".

On je rešio da progovori o odnosu sa Dalilom Dragojević.

- Znaš kako, i ona dok je bila tu, sa Filipom, nismo imali nikakvu komunikaciju. Naš odnos je započeo preko tih nekih peckalica za vreme raspodele budžeta, imali smo neke razgovore, ja sam joj pričao šta može da očekuje kad izađe odavde. Tako je bilo. Da ima tu neke energije, ima. Drugačija je energija nego što je ranije bila, sasluša me, nasmeje se... Da li moje druženje sa njom utiče da bude veselija, verujem da da. Ali prerano je da bilo šta kažem. Sve što mogu da kažem je da neka teče ovako dalje odnos, pa ćemo da vidimo šta će da bude dalje - odgovorio je Anđelo.

foto: Printscreen/Zadruga

- Juče sam video jednu situaciju, ona je malo raširila horizonte, opustila, desilo joj se što i meni, da joj se svideo neko drugi posle raskida - istakao je Car.

- Prerano je da se govori o tome da ste vas dvoje završili. Ja ne mislim da ćete se pomiriti, ali ne možemo ni da budemo sigurni u to. Mislim da je baš prerano da o našem pričamo, da je vreme da razmišljamo o tome. Nisu tu čiste stvari između Filipa i Dalile - rekao je Anđelo.

Dalila Dragojević je odlučila da upadne u studio radio-emisije "Amnezija" dok je Filip Car pričao sa Anđelom Rankovićem o njoj.

- Razlog mog dolaska je Anđelo, ne želim da ga ubacuju u priče i ne želim da se naš odnos poredi sa drugim odnosima. Ne postoje poljupci, zagrljaji, ovo je zaista druženje. Pričala sam sa Matorom sinoć, shvatila sam da sam bila bezobzirna i sebična, da sam samo pričala o svojoj temi. Jako sam bila sebična, žao mi je zbog toga, Anđelo mi je skrenuo pažnju na to. Potrebno je da prijateljima budem tu kad im je loše, ja nisam primećivala da je Matoroj loše bilo, to se više neće dešavati. Što se Anđela tiče, dešava se kvalitetno prijateljstvo. Šta će posle toga biti, ja ne bežim od toga. Nisam neko ko planira dešavanja, ne idem iz kreveta u krevet. Dopada mi se sve ovo što se dešava oko mene. Sa Anđelom imam dosta kvalitetnih razgovora - istakla je Dalila.

- Ja sam samo rekao da znam kakvu energiju imaš u druženju kad je dobro, hteo sam da poredim da sam ja tako u druženju sa njom... Vidim da si opuštena sa njim, drugačija, kao kad je kretalo sa mnom. Zato smatram da si čista (prema meni) - dodao je Car.

foto: Printscreen/Zadruga

- Tebi je ostalo samo da smatraš, ja neću ulaziti u rasprave sa tobom, to utiče na moja prijateljstva koja mi više znače od tebe - uzvratila je Dalila.

- Ja ne bih da produbljujem, nisam imao lošu nameru. Rekla si da si čista. Ja sam sa tobom završio, lagao bih kad bih rekao da te ne primetim kroz kuću, ali iz dana u dan... Ja kad donesem neku odluku, to je tako. Napokon si završila - govorio je Filip.

- Napokon mi je simpatično, kao da sam na početku rijalitija, videćemo šta će da bude - dodala je Dragojevićka.

- Anđelo, tvoj konflikt sa Dejanom i Aleks dugo traje. Uvek uđeš u neki konflikt sa njima - dodao je Car.

- Ja ne smatram da sam sa Dejanom u konfliktu, niti da ćemo se Aleks i ja stalno peckati, nadmudrivati, ali ona je takva, kad joj uputiš kritiku, ona skače. Dejan i ja van stola imamo normalan odnos - rekao je Anđelo.

- Dejan ka tebi ima neki nastup žustriji od kad traje tvoje druženje sa Dalilom - nastavio je Filip.

- U nekoj raspravi je spomenuo moj odnos sa Sandrom, Đedovićem i Anđelom, čak je spomenuo kako nisam kulturan jer Gordani Džehverović nisam pružio ruku. Nisam zaboravio šta je sve rekao, imam odgovor na to, nego nisam hteo Milanu da prekidam temu. Da li mi to priča zbog Dalile, to samo on zna. Možda je zbog druženja sa Sandrom i Markom. Ali mi se družimo i ovde i napolju. Ne znam da li je zbog Dalile to, nemam odgovor - istakao je Ranković.

- Zahvaliću vam se što ste bili gosti, nadam se da Dalila nije ništa pogrešno shvatila, znaš i ti Anđelo moje mišlljenje. Želim vam sve najbolje, i u prijateljstvu i u druženju, nemam ništa protiv, kao što očekujem da se ni meni neće dešavati neke stvari - dodao je Filip.

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

02:21 HITNO! STIŽE BEBA? Rijaliti igračica odmah uradila test na TRUDNOĆU: Svi povikali od SREĆE!