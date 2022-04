DALILA I ANĐELO NAPRAVILI DOGOVOR DA SE SMUVAJU VAN ZADRUGE: Čula sam da ti je MAMA STROGA! Nisam ja karakondžula! (VIDEO)

Dalila Dragojević i Anđelo Ranković su odlučili da izađu iz Bele kuće nakon emisije "Pitanja gledalaca", kako bi porazgovarali o svom odnosu.

Oni su pričali i o mogućim problemima zbog toga što se povela priča o tome da Anđelova majka ne bi podržala njegovu vezu sa Dragojevićkom.

- Ja sam čula da je tvoja mama stroga što se tiče tih odnosa, ujak... Ja sam svesna da ne bi bili za to, a meni Marijana kaže da je to tako bilo pre pet godina i da si sada zreliji, da živiš sam. I onda Marko ustane i kaže isto, ti ne demantuješ, demantuješ neku glupost i stojim i razmišljam, šta da kažem na to... Naravno da sam svesna svojih postupaka, nisam bezgrešna - krenula je Dalila.

foto: Printscreen/Zadruga

- Da, samostalan sam i živim sam, pre pet godina kad sam ušao tek sam završio faks, bavio se manekenstvom, radio nešto... Postavio sam neke stvari na svoje mesto. Da li će neko podržavati ili, moja majka, hajde da budemo realni, ali veća verovatnoća je da ne. Kada sam bio u vezi sa Teodorom, išao sam protiv svega i svih, to u životu ne bih ponovio. Ali ja sada ne mogu da znam to - dodao je Anđelo.

foto: Printscreen/Zadruga

- Sa mnom si imao tri razgovora, došli smo do mame na kraju, za tri razgovora i tri dana. To je normalno, jer sam ja u pitanju... Muka mi je više da slušam to: "Mama, tata, brat...". Kao da sam ja karakondžula koja uništava tuđu decu. Ja znam iz kakve porodice ti dolaziš i na koji način se gledaju neke stvari. A opet mi je zavrzlama u glavi. Družimo se, a znamo gde to ide - rekla je Dragojevićka.

- Meni nije cilj da pravim budalu od sebe, neću da ulazim u kombinacije. A ako gledamo to sa spolja, ne bih voleo da se tako dogodi, da se ovde započne, pa kad izađemo da bude povuci-potegni. A ja npr. iskreno, ja sam izgubio dosta živaca i u odnosima sa prijateljima, i u odnosima sa devojkama. Vrlo brzo umem da presečem odnos. Sad se ne družim sa nekim ljudima sa kojim sam se družio 15 godina. Čim neko krene da mi zvoca, ja prekinem. I o tome razmišljam. Malopre kad sam šetao sa Sandrom, ona me pita šta mi je, a ja kažem da ne znam. Osećam šta mi se dešava, a sa druge strane razmišljam o svemu, o ovome ovde, o situaciji napolju... - govorio je Ranković.

- Devedesetdevet posto je odgovor da ne podržava! Ali to ne znači da ne bih došao po tebe da odemo negde ako si u Beogradu... Ja sam počeo da razmišljam o tome... Ne znam, milion stvari mi se mota po glavi. Ali više mi se mota ovde - govorio je Anđelo.

- Kad ćeš se vratiti iz hotela više... I meni se svašta nešto mota... - dodala je Dalila.

- Više mi ovde pravi problem pritisak, nego napolju. Zato i razmišljam o provođenju vremena napolju, tu nema pritiska, ima slobode - pričao je Ranković.

foto: Printscreen/Zadruga

- Da, niko ne zna gde si - dodala je Dragojevićka.

- Ako bilo šta ovde bude, to ne pokreće samo ovde lavinu, nego i spolja, a ja to ne želim. Nemoj da se ložiš, ali drugačije je da sam ovde sa nekom osobom koja nije izložena javnosti toliko, nego sa tobom. I kad bi napolju ljudi znali sa kim sam i gde sam, onda bih imao problem sa stvarima koje sam postavio napolju... I drago mi je što nemaš neki odbojan stav - govorio je Anđelo.

- Komplikovano ti je da prihvatiš, ljudi su zli, ja ne želim da dovedem ni tebe ni sebe u situaciju da se raspravljamo za stolom... Ali znaš šta, znaš kad vidiš da će nešto da se desi, a vuče te... Mislim da nemam mozak trenutno, da je na "off" - dodala je Dalila.

Kurir.rs/K.Đ.

