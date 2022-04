ALEKSANDRA I DEJAN RAZVEZALI JEZIK: Pred kamerama progovorili o Dalili, Anđelu i Rešićki, Dragojević dao BRUTALNI SUD! (VIDEO)

Aleksandra Nikolić i Dejan Dragojević su porazgovarali o trouglu Sandra Rešić - Anđelo Ranković - Dalila Dragojević, kao i prijateljima koji ih okružuju.

Njih dvoje istakli su da su svi u rijalitiju foliranti, a Dejan je odradio detaljnu analizu svoje bivše supruge.

- Nisi ti mene razumeo šta sam ja rekla. Ovoj (Dalili) odgovara ovo da bi terala inat drugoj strani (Caru), a i da se vrti priča da je poželjna. Njemu odgovara da bude u epicentru dešavanja, bio je i sa Anom i sa ovom i sa onom. On kaže da nije igrao rijaliti, a i te kako je igrao rijaliti spolja kad je misica ušla u vezu sa Stefanom, komentarisao te priče, da ga je gledala... Što se tiče Sandre, njoj to odgovara, opet misli da ispada da je izvisila, kao da ju je prijatelj napustio, njoj to sve odgovara, a niko nije iskren tu. Da neko hoće da bude sa nekim, bio bi... - rekla je Aleks.

foto: Printscreen/Zadruga

- Anđelo kad je ušao, stupio je u vezu sa Anom zato što je tad bila glavna tema Mensur i Ana. Posle toga kad je video da njihova veza ne pije vodu, prešaltao se na "Sudbinske lisice". Pa kad sam se ja udaljio od Sandre, on je išao da bude dobar, da daje savete, masira, pa gurne prst u d*pe. Sigurno mu se digao k*rac, a njoj ovlažila p*čka. Kad se i to ugasilo, kad je Anđela ispričala priču, onda je opet mogao da iskaže sebe. Taj čopor ljudi je napravio pritisak da se ta tema komentariše, svi su se izdizali. Pa kad je video da i to ne prolazi, onda je krenuo na ovo što je hteo na početku, a nije smeo zbog Filipa. A tebe je komentarisao pozitivno, ali više negativno, zbog toga što je bilo u četvorci. I onda pokušava da kaže da je mogao, a da nije hteo. Sad ovo neće da pusti, ali neće da napada Rešićku, da ne ispadne loš u ovoj situaciju. Jer bi ispao loš prijatelj. A Rešićka zna da on igra rijaliti, zato nisu stupili u vezu. A prijatelji svi ćute, nema iznošenja pravog mišljenja. Foliranti. Čuj, onako se masiraju prijatelji. Kad krene neko da masira, odmah se digne polni organ. Sad će ona da sedi i kao to je to, ona je treća. Ne, ona je prva u tom odnosu, ali se nije izborila. A ustvari su zaljubljeni jedno u drugo, ali nisu hteli zbog rijalitija, tj. on nije hteo, a ona je htela... - pričao je Dejan.

I 100 posto su se videli napolju - dodala je Aleks.

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

04:42 POTRESNA ISPOVEST VODITELJKE DNK: Odložena emisija zato što je devojku MUŽ NA SMRT PRETUKAO, ona potom RAZBILA PROZOR I POBEGLA