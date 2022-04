RASKRINKANI! ANĐELO VEĆ ZAVRIO U DALILIN DONJI VEŠ: Ranković se zacrveneo kao BULKA, nije mu dobro! (VIDEO)

Prilog koji su zadrugari videli u emisiji "Gledanje snimaka" sadržao je flert Dalile Dragojević i Anđela Rankovića, koji su ispred Jovane Tomić Matore pričali o Dragojevićkinom donjem vešu.

Dalila se sve vreme smeškala, a Anđelo je priznao da mu se sve dopada.

- Šta da kažem... Nismo pričali o donjem vešu, komentarisali smo pidžamu, on voli sa čipkom i sa svilom... - rekla je Dalila i postidela se.

- Ne samo donji veš, nego i ovu pidžamu... Više svile, manje čipke, to je ono što sam rekao Matoroj da mogu da znam šta je u glavi. Govorili smo o njenim spavaćicama. Sviđaju mi se - istakao je Anđelo.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja sam u šoku. Anđelo već dva dana hukće, ja sam mislila da je zbog nečeg drugog. I sedim ja tu, namerno postavim pitanje. Ja sam mislila da me Anđelo sprda. Ali ta energija, to što rade, samo sam se posle okrenula, nisam mogla da verujem šta se dešava, ne verujem i dalje. Neće moći da izdrže, prenapaljeni su, previše se žele. Krenuli Anđelo ja ka hotelu, hteli malo da se sakrijemo i kaže meni Anđelo: "Znaš ono što si pričala o energiji, a ja nisam razumeo? E, pa tako mi je". Od suzdržavanja nema ništa. Da mi je neko rekao da će ovo da se desi... Mina i ja... Ne možemo da opišemo šta se dešava - rekla je Matora.

foto: Printscreen/Zadruga

- Dolazi Anđelo u hotel, nije mu dobro, smeje se, ja mu mašem... Ne znam... Onda je on krenuo da priča, da mu nije jasno. Ja vidim da nije sav svoj. Tj. možda i jeste sav svoj, nego prosto možda nije imao sa kim to da iskaže. Kakva dva meseca i čekanje napolju... To će da se desi. Kad sam juče završiala trening, Dalila je imala istu reakciju kao Anđelo u hotelu - dodala je Mina.