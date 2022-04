ŽESTOKA SVAĐA! Dalila progovorila o odnosu Sandre i Anđela, on spreman da joj OTKLONI SVE SUMNJE, pa se obratio Rešićki! (VIDEO)

Zadrugarima je prikazan razgovor Sandre Rešić i Mine Vrbaški, koji se dogodio nakon svađe sa Dalilom Dragojević oko Anđela Rankovića. Pevačica je ponavljala kako je opet dežurni krivac kao prošle sezone i da ne želi da se to ponavlja.

- Ovo je bilo juče posle svađe koju sam imala sa Dalilom, koja će biti poslednja. Juče sam mogla glavu da joj otkinem. Zna da je sve kako sam ispričala, da smo bile bliže ona i ja nego Dejan i ja kad je krenulo ono sa Dejanom. Juče je samo prešla preko tog momenta. Uvek preskoči deo koji ne ide u njenu korist - istakla je Sandra.

- Treba da bude svesna da je izgovorila ono što sam ja juče objasnila, da se prvo družila sa mnom. Došlo je do sukoba mišljenja, gde sam se ja osetila kao da sam neki treći član koji se meša u odnos gde postoje iskrene emocije i sa jedne i sa druge strane. Ishitreno sam reagovala, ali sam posle razgovarala sa Anđelom, koji mi je objasnio neke stvari. Objasnio mi je da ne treba tako da reagujem, da on nju gleda kao prijatelja, da se ništa neće desiti između njih i da ne treba da se povlačim. Sandra je neko ko sam ja uvek volela, gotivila i cenila ovde, nervira me kada uđemo u sukob ovde. Ona je žena koju sam uvek izdvajala iz mase ovde. Ne sviđa mi se kad kaže za mene kad je počelo k*rvanje... To mi daje do znanja da ima negativno mišljenje - dodala je Dalila.

- Ivana, Sandra je Dalili poklonila privezak koji sam joj ja kupila, toliko su bile bliske. Ja sam joj rekla da se ne opterećuje time da je dežurni krivac, nije ona kriva što neko donosi odluke. Nije kriva ni za Taru i Ša. Moje mišljenje je da su njih dve juče pokazale neku vrstu ljubomore. I treba sad da spuste loptu, ne treba da se raspravljaju kao neke čavke. U principu, kad se složi sve, Sandra upakuje, a Dalila kaže kako misli - istakla je Matora.

- Okej, sve je bilo, prošlo, šta je poenta vaše priče? Poenta je da se peru jedna od druge jer se dešava Anđelo! - rekao je Đedović.

- Ja sam juče sa Stefanom pričao o ovim budalaštinama. One ne pričaju o pravom problemu, koga boli ku*ac šta je bilo pre par meseci? - pričao je Đedvoić.

- Može biti moja ljubomora, da je on rekao suprotnwe stvari od onoh koje je rekao - pravdala se Dalila.

- Ja sam bio jako blizak sa Sandrom i rekao sam i Dalili da ćemo da nastavimo da se družimo. Dalili nije svejedno kad vidi to, a Sandri nije svejedno kad se okrećem od druženja sa njom i provodim vreme sa Dalilom. Realno je da Dalila sumnja u ono što sam ja rekao, ima pravo da sumnja. Sandra ima pravo, možda ne želi da kaže, ali zbog onoga od prošle godine i jer smo bili nerazdvojni, pa joj je možda krivo. Mnogo manje provodim vremena sa njima, došli smo do toga da se polako odvajamo. Mislim da su Dalili neke stvari jasnije, popričaćemo još da bi joj neke stvari bile još jasnije. Nema razloga da ne provodim vreme sa Sandrom, možda ne u tolikoj meri. Bila je sumnja sa Daliline strane, a ja ću da vidim kako ću to da rešim. Nisam ni bio upućen kakav je njihov odnos ranije - govorio je Anđelo.

foto: Printscreen/Zadruga

- Živimo zajendo, vidim neke stvari. Videla sam da provode vreme zajedno, stizala su i pitanja da su najlepši par. Juče se desilo to da sam ishitreno reagovala, kad su rekli da sam treći član i da se teraju inati, jer je ona ozbiljna, a ja za sprdnju. Ja Anđelu verujem i ne smatram da je on prevrtljiv. Smatram kad smo pšričali isppored trema da mi je ispričao sve da mi bude jasno i smatram da između njega i Sandre ne može ništa da se desi. Sa Sandrom može da se ima kvalitetan odnos, ali on smatra da je prijateljstvo kvalitetnije, nego što bi bio ljubavni odnos. Ne mislim da su bila čista posla, ali mislim da Anđelo ide ka tome da budu čista posla - pričala je Dalila.

- Uvek čujem momenat da Anđelo neće biti sa Sandrom, čak i u Anđelovom izlaganju nije rečeno da znaš da Sandra neće da bude sa tobom - ubacila se Rešićka.

- Evo je l' tri lakše, ja nikad nećui biti sa tobom, ti nikad nećeš biti sa mnom. Koji pritisak bismo mi imali da smo bili? - dodao je Anđelo.

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:15 SANDRA AFRIKA OBJAVILA VRUĆ SNIMAK IZ AUTOMOBILA! Pevačica raskopčala košulju, sevnule bujne grudi, MREŽE SE USIJALE!