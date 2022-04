SANDRA ME ISKORISTILA, JA SAM JOJ LIČNA KARTA ZA SPOLJNI SVET! Dalila zaratila sa bivšom drugaricom, sasula joj sve u lice! VIDEO

Dalila Dragojević brutalno se posvađala sa Sandrom Rešić zbog njenog odnosa sa Anđelom Rankovićem, ali i Dejanom Dragojevićem.

Surove reči izgovorene su za Crnim stolom, a Sandra Dalili nije ostala dužna.

- Uvek stanem, ali sada hoću da budem Filip Car. Sada ću reću sve što mislim. Što se tiče Dejana, ne znam zašto tako ostrašćeno komentarišeš moj odnos, kada ja tebe ne primećujem i kada me pitaju pravim se da nemam pola mozga. Nemoj da umanjuješ naš odnos jer smo mi bili pravi prijatelji. Šest meseci sam se ovde borila za tebe iz sve snage! - vikala je Sandra.

- Gledaoci sada vidite kakvo je to teatralno ponašanje, koje sam ranije spominjao, a niste mi verovali - dodao je Dejan.

- Ja sam bila budala koja se borila za tebe i branila te od svih! Što se tiče Dalile, prva je ta koja je sklonila glavu od mene kada je počela da se muva sa Anđelom - urlala je Sandra.

foto: Printscreen

- Nije tačno! Nije muvanje nego druženje! - viknula je Dragojevićka.

- Pre 20 dana si volela ovog čoveka najviše na svetu, a sada više to ne postoji. Volela bih da me Dalila nauči kako se to prekidaju odnose, kako nikada više ne bih patila u životu! - urlala je Rešićeva.

- Nisam ja ta koja je uporedila odnos sa Dejanom, nego Miljana. Nikada ne može da bude isti odnos sa Dejanom u poređenju sa Anđelom. Muka mi je više da govore kako mi govore da imam emocije, muka mi je od toga da za sve budem dežurni krivac za sve! Kada neće da priznaju svoje probleme, najlakše im je da okrive Sandru Rešić. Kada im ne odgovara da se sazna istina, onda svi dolaze kod Sandre Rešić i Marka Đedovića! Svi ovde nalaze razloge da ubrkaju Sandru Rešić u sve probleme! Više me ništa ne zanima, neću više da budem dežurni krivac, ne želim više da se pravdam! Nemam problem da budem sa Anđelom ako želim! Ne zanima me ni da li će večeras da bude neki video u kome ja gledam u Anđela kao da je stvarno apolon, muka mi je više! Poenta je da sam ja prema njemu prošle godine dosta pogrešila, prekinula sam odnos zbog ogromnog pritiska i stavila tačku na taj odnos... Ja sa njim sada neću da prestanem da se družim i neću da ga se odreknem kao prošle godine! Pojedinima je ovde Sandra Rešić lepo poslužila da se operu, ali više neće biti tako! - govorila je Sandra.

foto: Printscreen

- Ja sam tvoja dobra lična karta za sve ono što si uradila prošle godine i 'pasaporte' za spoljni svet! Ovo je sve ogromna laž, ona je mene iskoristila, a ne ja nju! Sa mnom je pričala o prijateljstvu, a sa Anđelom o tome da li treba da stupi u vezu - rekao je Dragojević.

- Uramiću te u prirodnoj veličini, da svaki dan mogu da ti se klanjam - urlala je Rešićeva.

- Stvarno ove dramaturgije, ne zanima me fejk gluma. Hoću da kažem samo... Ako se setimo početka rijalitija, Sandra Rešić se izvukla iz društva sa mnom onog trenutka kad je krenula da se druži sa mnom. Tad je meni okrenula leđa. To smo Matora i ja komentarisale, jer smo se tad družile sa njom - rekla je Dalila.

- Laž! Kad su došle lisice u petak, Dalila je mene krenula da optužuje za Dejana u subotu - skočila je Sandra.

- Lisice su bile pre tri meseca, ja pričam o početku rijalitija - dodala je Dragojevićka.

- Desilo se šta se desilo, ja i dalje stojim iza toga da je ona bila zaljubljena u Dejana. Sledeće se dešava da ona raskida to prijateljstvo sa Dejanom, opet kreće da bude bliska sa mnom. E, nakon kompletne situacije, gde se ja sada družim sa Anđelom, gde sve može da se desi kao flert i muvanje, odjednom postoji neka distanca. Ja pre 3 dana stojim na vratima pušionice, ona izlazi i ovako i kao pomeri me. Pomerila me je kao da ima nešto protiv mene. Uhvaćena je u laži! Ja sam joj tad automatski zamerila, ona kaže da je uvek bila iskrena prema meni. U utorak žurka, mi na žurki, ona ne prilazi Anđelu i meni. Ja priđem da plešem sa njom, ona mi okrene leđa. Onda posle buđenja, a uvek plešemo ona i ja, ona se okreće prema TV, kameri, a nikad prema meni! Da bismo danas došli do toga da je imala razgovor sa Anđelom gde mu je rekla da neće da bude smetnja - nastavila je Dalila.

- Nije to bila svrha razgovora, pričali smo o tome što sam se ja naljutila na njega i on na mene nešto - pravdala se Sandra.

Kurir.rs/K.Đ.