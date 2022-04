DALILA PRIZNALA CARU SVE ZA ANĐELA, ON IZGOREO OD BESA! Filip urnisao Dragojevićku: Sad ti je najgore, ti si K*ČKA I GADURA! VIDEO

Dalila Dragojević i Filip Car ušli su u raspravu u pušionici u cik zore.

- Šta da ti kažem? Ti si bolesna, ti dobro znaš. Ti si ozbiljna gadura, ku**a i zlo! Ja sam te brutalno zavoleo, a ti to i znaš. Video sam ja, ja sam tebe ostavio, ti si plakala i svađala se, ti funkcionišeš jako ružno, kao i žene takve sorte. Bacila si udice ovde, a ja znam da ti mene još voliš. Znam kad zaspiš u kom momentu i kad me gledaš. Onda, dala gasa, poludela, počela se družiš se,pa onda budi istrajna. Nema više Filipa da te povuče za ruku i da samo traži dobro u tebi - pričao je Car.

foto: Printscreen/Pink

- Nisi ništa. Ja nemam potrebu više tebe da demantujem. Ti možeš da misliš da sam ja bacila negde udice, imaš pravo da misliš to - rekla je Dalila.

- Ne, ti se ne igraš, ti spašavaš sebe. Ne možeš ti meni da kažeš pogledima sto reči. Meni je smešno da ja pričam sa devojkom koja me je pre nedelju dana volela najviše na svetu, smešno mi je da te izvrnem naopako. Ja sam sto puta tebe izvrteo, pa sam na kraju sebe izvrteo - rekao je Car.

- Ti izvrtanjem mene, samo pravdaš svoje postupke - rekla je Dalila.

- Ja sam lepo pričao ovde za stolom, a ti sve izvređaš moje. Ti ceo dan pričaš o meni, a mene boli ku**c...Ti i ja, počnemo li se igrati, nadmetati, otišli smo u tri pi**e materine - rekao je Car.

- Ja sam izgubila mnogo toga i nemam nameru više ništa da gubim...Mene ne intresuje ništa. Ti si napravio od mene ovo što sam sada, sada gledaj svoj proizvod. Ti si mene ojačao - rekla je Dalila.

- Tebi ako se neko svideo, nemoj se smejati, ti onda radiš na tome - rekao je Car.

- Pusti ti te napade, ako se budemo osvrtali na napade, nećemo nigde doći. Da ja želim, ja bih otišla u hotel, poljubila bih se i to je to. Ja ću ti reći direktno, Anđelo je neko ko se meni stvarno sviđa i kome se ja stvarno sviđam, i toga si postao svestan kroz razne komentare. Anđelo je neko ko planira sa mnom ozbiljnu vezu - rekla je Dalila.

- A šta ti planiraš - pitao je Car.

- Sad ću da ti kažem. Neko je ko me ne gleda kao što si ti, a to je da je prolaznost, zaje***cija, sprdnja. Ima sasvim drugu priču i drugačije razmišlja. On je svestan šta je nosio naš odnos, svestan je da ću ja sa tobom imati razgovore. Rekao mi je da mi prepušta sve i da ne mislim da ako ti se osmehnem, da ćeš mene povrediti. Rekao mi je da nema potrebe za tim. Zna da je ovaj odnos kompleksan

- To mi nije poenta razgovora - rekao je Car.

- Pa prvi Anđelo zna da ti se ja osmehnem i sve to - rekla je Dalila.

- Ja hiljadu puta pogledam u tebe, ali tada nisam...Nisi shvatila ono što ja hoću da kažem - rekao je Car.

foto: Printscreen/Pink

- Meni je drago što imam nekoga kon razume moje stanje - rekla je Dalila.

- Pitanje je šta ti želiš. Ti znaš sa kim pričaš i ko meni priča. Ti vodiš borbu sama sa sobom, ali ne na dobar način. Ne u tom druženju, ali se ne možeš izvući iz svega. Ne možeš da se zaljubiš, ako radiš sve ovo prethodna tri dana. Ti si bolesna žena! Ja sam bio vezan za tebe, voleo sam te i bila si mi neko i nešto, Ja sam isto došao u hiljadu iskušenja. Misliš da sam bezveze išao u izolaciju sa Bebicom, Miljanom i Zolom. Ti u svađi sa Anđelom,Matora, Đedović, ti plačeš, gledaš u mene. Premazana si, ne bojama, nego go**ima, a ja sam jedini koji ih opere - rekao je Car.

- Tebi je kao žao moje propasti - rekla je Dalila.

- Ja raskinem sa tobom odnos pre mesec dana, nisam ja raskinuo jer sam se ohladio. Rekao sam ja da nisam ravnodušan, ali sve i da jesam prema takvoj ku**i i gaduri od žene, mene sećanja vežu za tebe i ovaj prostor - rekao je Car.

- Kako se ti znaš pretvoriti u tako emotivnog, osećajnog, sićušnog, da te stavi u džep i da te ponese...Ti, ti si ljudski odron! - rekla je Dalila.

- Ti nisi iskrena...Tebi je još gore sad, nego što ti je bilo - rekao je Car.

Kurir.rs/S.M.

