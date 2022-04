BIO SAM PIJAN KAO DASKA KAD SAM SPAVAO SA TOBOM! Car i Sanja o vreloj akciji, ona šokirala: Nemam ni STIDA, ni SRAMA (VIDEO)

U toku "Gledanja snimaka" takmičarima je pušten razgovor Filipa Cara i Lazara Čolića Zole gde su govorili o Sanji Grujić.

Voditelj Milan Milošević je dao reč Sanji.

- Pa ja ništa nije rekao drugačije - rekla je Sanja.

- Rekao sam Mikiju da sam pijan kao daska, bolje da se sklonim jer mi je Sanja baš draga, a ne bih da uradim nešto zbog čega ću se kajati. Ja sam došao do Mikija i rekao sam mu da vidim da je i Sanja pijana, i da će se biti problem, ali na kraju sam otišao, teško žabu u vodu naterati. Bilo mi je glupo, Sanja je sjajna. Nisam hteo da sačuvam i nju i sve je otišlo gde ne treba. - rekao je Car.

- Meni nije neprijatno, meni će ostati klip, a šta se desilo desilo se. Bila je takva situacija i to je to. Ja nemam ni stida ni sram, nema čega da me bude sramota, to svi rade... Nema ko da mi morališe sem Anđele. Meni je sve normalno, ne želim ga ponovo - govorila je Sanja.

