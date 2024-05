SINEROVI NAVIJAČI U STRAHU! Italijan ponovo ZABRINUO sve - povreda je izgleda OZBILJNA, govorio je o Rolan Garosu i mnoge ŠOKIRAO!

Italijanski teniser Janik Siner najpre se povukao pred četvrtfinale mastersa u Madridu, da bi potom i otkazao učešće na mastersu u Rimu.

Mladi teniser je otkrio da je povredio desni kuk, a učešće na Rolan Garosu je pod znakom pitanja.

"Igraću na Rolan Garosu samo ako budem sto odsto spreman. Neću da ulazim u detalje povrede, isprva smo mislili da nije ništa ozbiljno, ali su analize i skener pokazali da tu postoji nešto što nije u redu. Jedna stvar je sigurna, a to je da ako se ne oporavim sto posto, onda će mi trebati više vremena, a neću da izgubim tri godine svoje karijere. Boli me što ne igram sada, ali moram da osiguram da moje telo ozdravi i to je najvažnija stvar", kazao je Siner na konferenciji u Rimu.

Sjajno igra Siner ove sezone, ostvario je 28 pobeda dok je samo dva puta pretrpeo poraz.

"Moja priprema za Pariz neće biti optimalna jer nemam mnogo vremena, ali je sigurno da ću dati sve od sebe da bih se doveo u poziciju da igram", rekao je Siner.

Kurir sport

Bonus video:

01:29 SINER NE MOŽE DA PRIMIRIŠE NOVAKU BAR DO RIMA Teniski ekspert: Ostaće prvi do početka NAJVAŽNIJEG NIZA TURNIRA U KARIJERI