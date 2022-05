BORILA SAM SE ZA ONO ŠTO JE MOGLO DA SE ISPRAVI... Dalila svojim izlaganjem izazvala MUK, priznala da li je ZALJUBLJENA u Anđela!

U emisiji "Gledanje snimaka" voditelj je okupio zadrugare za crnim stolom i najavio im prvi klip na kom su imali priliku da vide razgovor Dalile Dragojević i Filipa Cara iz dvorišta.

Dalila je dobila reč.

- Ja se nisam zaljubila, ali ono što sam uvek govorila je da mi se svidelo druženje sa njim i on kao osoba. Ono što nije bilo, jeste da sam rekla da hoću da budem sama. Ja sam se borila za ono što može da se ispravi. Obavili smo do sada tako duboki razgovor, gde sam mu spomenula šta me boli, da se ne osećam lepo, prijatno. Može da bude, ne mora da bude, nemam potrebu da krijem nešto. Nemam odgovor ni na jednu situacija, jednostavno, čudno mi je sve - rekla je Dalila.

foto: Printscreen/Zadruga

- Znači ipak je bio u pravu kad je rekao da on odlučuje ovde - pitao je Milan.

- Pa dobro, Anđelo ništa nije uradio po tom pitanju da pokušava da me vrati, da bi mogli da se vodimo tom rečenicom. Mi smo samo presekli taj odnos posle svega što se izdešavalo - rekla je Dalila.

Kurir.rs/M.M.

