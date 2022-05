PRIZNAJEM, BILA SAM GREŠNA! Dalila otkrila šta je radila Caru iza leđa sa Anđelom, ništa je neće OPRATI! (VIDEO)

Pred kraj emisije "Gledanje snimaka" pušten je razgovor koji se dogodio između Anđela Rankovića i Dalile Dragojević pre njenog pomirenja sa Filipom Carem.

Oni su pričali o svom odnosu, problemima koji bi mogli da nastanu i o Sandri Rešić.

- Nju je sramota šta je ovde pričala, a šta je uradila dva sata kasnije. Ja nemam poverenja u nju... Ne znam da li bi mogla da se vrati Caru, prelazili su preko milion stvari. Ostaviću prostor za sve... - rekao je Anđelo.

- Ovi klipovi su dokaz da si ti razlog što je Dalila prekinula sa Carem - istakao je Miki.

- Ja sam jedan od razloga sigurno - dodao je Ranković.

- Meni opet nije jasno kako se posle ovoga vratila Caru. Anđelo se topi ovde, ona se topi... - rekao je Lepi Mića.

foto: Printscreen/Zadruga

- Desilo mi se, šta da radim... Filipov prilazak je bio emotivan, ja stojim iza svojih reči da ga nisam nikad videla takvog, plakao je i rekao da mu je žao zbog svih stvari koje su se izdešavale - govorila je Dalila.

- I onda ste imali s*ks - dodao je pevač.

- Imali smo s*ks sutradan. Ja sam na novinarima rekla da ne želim da se vraćam u taj odnos, da želim da pričam sa Anđelom, nije se desio razgovor, desilo se to sa Filipom. Prepustila sam se, ali sam na kraju videla da to nije to, da ja ne osećam isto ono što sam osećala. Da li je to povezano sa Anđelom, ja ne znam, ako budem došla do tog zaključka, reći ću - istakla je ona.

foto: Printscreen/Zadruga

- Kada ti se konačno zgadio Car? - pitao je Mića.

- Ja sam grešna bila ovih dana. Ne samo da sam mislila o Anđelu, bile su situacije, reći ću da dok je sve trajalo sa Filipom, bila situacija gde su se pogledi Anđela i mene susretali... Kad sam histerisala, on me je pogledao u fazonu što radim to od sebe. I onda se to nastavilo, iskreno, da... Pogledali smo se više puta u tih par dana. Sve ovo što se izdešavalo. Da, ovo što se desilo ima najviše veze sa Anđelom! A on me je štitio, a nisam zaslužila - priznala je Dragojevićka.

Kurir.rs/K.Đ.