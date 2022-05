DAJ BOŽE DA DEJAN ODE KOD BILJANE! NEKO TI TAKO UZME DETE 5 GODINA: Aleksandrina majka otvorila dušu o vezi ćerke i Dragojevića

Aleksandra Nikolić i Deajn Dragojević najkomentarisaniji su par u "Zadruzi 5".

Aleksandrina majka Slovenka Nikolić otkrila je kako se oseća povodom njihove veze.

- Ja nisam bila sinoć celu noć dobro. Završila sam u Urgentnom, dobila sam napad, tako da, jako su me bolele Aleksandrine suze. Ne znam šta se dešava kod njih, apsolutno mi nije jasno. Ja ne mogu ništa da krivim Dekija, on je u takvoj situaciji da ni on ne zna šta će. Njemu je prepuna glava svega, ja sve razumem. Sandra se i previše zaljubila, što nije smela. Sada ceo svet vidi u njemu, kakva majka, kakva sestra, kava kuća, kakAv stan, ma kavkvi, ruku pod ruku i da idemo mi u kolibu, nije bitno. Ja se nadam da njih tako uhvati, pa valjda će proći. Ima i dobacivanja sa strane, te ovoga, te onoga. Meni je dosta stresova i ovako, ovo mi je preko glave. Deki je dobra dušica, ja ne mogu da budem kreten da kažem nešto drugačije, stvarno. Našao se u neobranom grožđu, bio je mlad. Šta da radiš, sudbina je čudo, to je kada čovek ne razmišlja - rekla je Slovenka.

Dejan je izjavio da bi pre izabrao pare nego Aleksandru. Šta mislite o tome?

- Majko moja, mene kada bi neko pitao ja bih rekla: 'Ne, Dejan, ne'. Jao, ludaka malog mog. Aleksandra sve prima ka srcu. Ja sam joj rekla: 'Aleksandra, ti ili se menjaj ili ćeš imati velikih problema sama sa sobom, veruj mi.' Ona je preiskrena. Pa gde ćeš ti u današnjem vremenu biti takav. Ja sam bila takva dok nisam dobila "nož u leđa", e kada sam nož "dobila" onda sam rekla: 'E, dosta je bilo, čekajte, sada ću ja da da okrenem moj list onako kako ja umem i znam!' Daj bože da Dejan ode kod Biljane i da njeno dete bude tamo. Ja se sva ježim, Boga mi moga. Da ti neko uzme dete pet godina, pa nema sile da ja ne bi otišla tamo da napravim karambol. Sandra je brza a ja sam stvarno luda, pogotovo kada mi je dete u pitanju. Nadam se da će sa Aleksandrom i Dejanom da bude sve kako treba - govorila je Slovenka.

