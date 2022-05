DEJAN IPAK NIJE PROMENIO VERU?! Dragojević se pomirio sa devojkom i postavio joj BITNO PITANJE koje ga je ODALO (VIDEO)

Dejan Dragojević i Aleksandra Nikolić pomirili su se nakon dugog razgovora.

Aleksandra je rekla da ne zna šta da radi, pa je na kraju ipak poklekla nad Dejanovim šarmom.

- Ne znam šta da radim - rekla je ona.

- Ništa. Ja ću da odem u pab, tu sam, pa sam tu. Je l' ti lakše da legnem tu? Ako ti zafalim, ti dođi - govorio je Dragojević.

- Sad i da se zataška, opet će sutra biti isto. Ja da se pomirim sa tobom, Mića će da kaže da sam folirala. Ne mogu više da slušam - pričala je Nikolićeva.

- Okej, nećemo da se pomirimo - rekao je Dejan.

foto: Printscreen/Zadruga

- Imaš moć da me napraviš najnežnijom, to mene nervira. Večeras si rekao da me ne napadaju, jer ja to hoću. Je l' ti razumeš šta pričaš? - pitala je ona.

- Večeras kažeš da je Luks poltron, a juče kažeš da ti je drag. Ti ne gledaš da li je nešto realno ili ne, time ćeš da ih vređaš. Zašto sami sebi da pravimo probleme u bivšoj vezi koju smo imali? - dodao je Dragojević.

- Šta ćemo da radimo? - pitala je ona.

foto: Printscreen/Zadruga

- Šta? Hoćeš da se pomirimo? Biće sve isto, imaćeš pritisak. Ja ću da se vratim u pab - govorio je Dejan.

- Ja ne mogu da živim bez tebe, to je istina - govorila je ona.

Ti bi onda jedva čekala da ti priđem, kao što ja jedva čekam da mi priđeš. Ti znaš da ja tebe volim, osetiš. Kupio sam ti kafu, čuo sam da nemaš. Ti kažeš kako sam ja sebi na prvom mestu. Rekao sam da ti da moj budžet, mislio sam da ćeš bar posle toga da priđeš, a ni tad nisi prišla. Hoćeš mi doći sutra na slavu? - pitao je Dejan.

Kurir.rs/K.Đ.

