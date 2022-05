DEJAN I ALEKS DEFINITIVNO RASKINULI! Nikolićeva progovorila o krahu veze, otkrila da je primetila njegov FLERT sa Mladenovićkom

Današnja gošća Filipa Cara i Nenada Aleksića Ša bila je Aleksandra Nikoliić sa kojom su razgovarali o njenom odnosu sa Dejanom Dragojevićem:

- Ja sam juče priemtio da je Dejan imao nešto na ruci, da je razbio ruku, vidimo da niste zajedno, on je bio raspušten na žurki, imao je striptiz na šanku, ali bio je sam - krenuo je Car.

- Ja sa njim nisam ni razgovarala nakon onog događaja od juče, on je meni rekoa da mu se ne obraćam, i ja sam to prihvatila, i nemam nameru da mu prilazim - rekla je Aleks.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja se celo jutro sunčam i ne razgovaram o njemu, to su sve gluposti oko kojih se mi stresiramo, ja moram da razmišljam o mojoj majici, kada gleda ono, a verujem da ni njegovima nije lako. Bolje je što se ovo izdešavalo, a to su sitnice od kojih mi pravimo probleme. Ja kada se zaljubim, ja se obesim za nekoga. On se sinoić ponašao kao da mu je prijao naš raskid, njemu je to trebalo, da bi on bio srećan i to je to - rekla je Aleks.

- Ma ljudi on je flertovao se pevačicom, on je njoj uputio mnoge poglede, ja kriva nisam za naš odnos, a on se okrenuo i samo odšetao. Razmišljala sa da mu priđem, ali što bih, da neko želi prišao bi on meni - pričala je Aleks.

- Da li će ti smetati ako krenu devojke na njega - upitao je Ša.

- Ovde ima devojka koje bi imale se*s samo da bi ostale duže ovde. Vidi se da sve devojke koje bacile oko na Dejana, da bi pile kafu sa mnom. VIdelo se da su bacile udicu. Smetaće to meni, a na njemu je šta će on to uraditi - rekla je Aleks.

Kurir.rs/M.M.

