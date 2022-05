DALILA I ANĐELO RAZMENJIVALI NEŽNOSTI PRED PUNOM SOBOM! Svim silama se trudila da ga OČARA, a onda je pao i POLJUBAC! (VIDEO)

Nakon gašenja svetla u spavaćoj sobi, Anđelo Ranković je prišao Dalili Dragojević i zagrlio ju je.

Potom je seo pored nje, a ona je počela da se namešta ispred njega, kao da čeka da je poljubi.

Više puta je promenila pozu, ali je od Anđela dobila samo prijateljski poljubac u obraz.

U jednom trenutku ga je prigrlila, a on je izvukao glavu i sve vreme je čudno gledao, dok je ona nastavljala da ga grli.

Dragojevićka nije odustala ni nakon ovoga, ali Anđelo nije bio spreman da ode korak dalje. Podsetimo, on je ranije izjavio da nema poverenja u nju jer se vratila Filipu Caru dok su se oni muvali.

Posle par minuta, Anđelo je otišao u svoj krevet, a Dalila je rekla da će da ga pozdravi na putu do izolacije.

Poslednjih 40 minuta Dalila Dragojević pokušava da očara Anđela Rankovića, kako bi je poljubio u usta. Pred odlazak u izolaciju prešla je i u njegov krevet, gde takođe nije uspevala da ga osvoji.

Ipak, došlo je do mini preokreta. Dalila je počela da ljubi Anđela po vratu, a on joj je uzvratio tako što ju je poljubio u obraz. Dragojevićka je ustala iz kreveta i pozdravila se sa nji, ali ipak nije otišla do izolacije.

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:14 DALILA I DEJAN ĆE MORATI BEZ JEDNOG U ZADRUZI 5: Dragojevići ulaze u rijaliti, a evo od koga su se OPROSTILI! (VIDEO)