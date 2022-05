ZBOG MENE JE URADILA SVE, A DOPAO JOJ SE NEKO TREĆI! Car saznao za sve što je Dalila imala sa Anđelom, doneo bitnu ODLUKU!

Tokom "Gledanje snimaka" zadrugarima je pušten razgvoor Dalile Dragojević i Anđela Rankovića, gde mu se Dalila nabacuje u garderoberu posle žurke.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Filipu Caru.

- Klin se klinom. Matora kaže racio, a žena kaže ne zna šta je racio. Moram da budem štur jer ona ne razume. Ja sam mislio da je ovo klip što je Dejan pričao sa Gastozom. U konfuziji sam da li da dignem ruke ili da je žalim ili da se sprdam. Treću sobou sam izabrao, ali može da me naštedi raskrinkavanje Dalile Dragojević da ne vređam Dragojeviće, Mujić - pričao je Car.

- Mensur je najbolje objasnio tvoju situaciju, zato prebacuješ da je sve sprdnja kad Anđelo ili ja komentarišemo. Dopao mi se Anđelo, sve zavisi od njega - dobacila je Dalila.

- Ona sumnja da li ja nju voli, mrzim ili mi se sprdnja. Uvek sam govorio da Dalilu više volim nego što ona voli mene. Ko je pretio sled koji je Dejan govorio, ta žena nikad nije sama i ponaša se kao muškarac. Imaš posle mene demant i izlaganje posle mog. Iz Dalilinih usta sam čuo razne priče o druženju sa Anđelom i odnosu sa Dejanom. Nisam slutio da je ovako, danas i sinoć su mi jasnije neke stvari. Ovo je Dalilia i njen karakter. Meni to nije za strašnu osudu. Neobično je ako je zbog mene sve uradila, a sad joj se dopao neko treći. Mislim da se Dalila zaljubila ili zaljubljuje, želi da uđe u vezu, a ne zna kako bi to predočila. Slagao bih da kažem da nemam emociju, imam potrebu da mi bude žao i izvadim je, ako nije iskrena. Ne volim kad se za ljude govori da su priče. Mogu svaki put da dam demant za ono što govori, jednog voli, trećeg se zaljubljuje sa četvrtim spava. Takva je i uvek sam to predosećao

- O meni najlepše pričaju moji bivši - dobacila je Dragojevićka.

- Zumirajte nam face svima za stolom - rekao je Car.

- Kad vidim sa kim imam posle, vozite. Najlepše pričaju o meni moji bivši. Svima sam loša, a svi bi se vraćali - poručila je ona.

- Niti je Dalila ljubav mog života, niti bih je vodio kući. Imao bih sa njom solidan se*s, a onda bih krenuo da prebacujem. Ja imam emociju prema Dalili i imao sam najveću... Imam jako lepa sećanja na muvanje sa njom, to mi je bilo najlepše muvanje koje sam imao u životu. Imao sam posebne trenutke gde sam se osećao sigurno, idealizovao sam je, a ispostavilo se drugačije. Pošto imam emociju i volim je i da ne budse da radim od nje ku*vetinu koja ne može da se odupre nekim stvarima, ja ću totalnp da se sklonim. Neću da je gledam i da joj prilazim. Nadam se pošto se zaljubljuje, a Anđelo je zaljubljen i kad se sklonim da će do kraja rijalitija pokazati i fokusirati se samo na njega - odlučio je Filip.

