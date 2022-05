DEJAN TVRDI DA SU IZ DALILE ISTERIVALI ĐAVOLA: Plakala je, buncala, iskočile su joj bubuljice, išla je da joj se očita RUKJA!

Dalila Dragojević ponovo je imala žestoki sukob sa bivšim mužem Dejanom.

Dejan je dobio pitanje novinara koje ga je potreslo.

- Na koji način si od Dalile kako si rekao koja je bila klošarka napravio uzornu ženu u braku? - pitao je voditelj.

- Vraćam se na fabrička podešavanja. Što se tiče ponašanja i materijlnog stanja, spomenula je Aleksandrom i rekla kako neću da budem sa njom zbog materijalnog stanja, pa sam je podsetio da ni ona nije imala ništa. Ljudi se nađu i smuvaju se sa kakvima sve. Ne dam na Aleksandru i neko da je poremeti, pogotovo ona da je komentariše. Po ponašanju se vidi da se vraća da bude Dalila Mujić, pa se hvala Bogu prezime oduzima. Dalila je različita, kroz rijalitije sam naveo osobe sa kojima je flertovala i imala odnose, usto se dešava i sad. Ne interesuje me više - rekao je Dejan.

foto: Printscreen/Zadruga

- Spomenuo si arapska slova na zidovima i neke čokoladice na pragu koje su ugrozile nečije mentalno zdravlje? - pitao je Tanasijević.

- Ne znam arapski, da bih znao šta je pisalo. Kada je ona spominjala neke stvari ja sam samo uzvratio i rekao zašto se stalno spekuliše da se bacaju magije i da postoje vradžbine... U Bosni se mnogo više priča o tome jer je to manje mesto i uvek je ta neka magija kao povezana sa tim. Da bih ljudima prezentovao, zašto se aludira na neke stvari. Kada bih ja rekao neke stvari, ljudi bi mislili da sam lud. Ja samo iznosim ono što sam čuo, a verujem da napolju postoje stručnjaci da to ispitaju - odgovorio je Dejan.

- Tvoja porodica je ozloglašena da se bavi magijama, a sa druge strane ti kažeš da dokazi ne postoje, a da su jedini momenti kontakta sa tim bili kada je njegov otac doneo u kuću sve ono o čemu si ti pričala? - pitao je novinar Dalilu.

- To je istina i imamo dokaze jer smo od šoka snimali. On se sada pravi lud... Zvao je Gorana koji je rekao da ne zna šta je to, pa je posle rekao da je to njegova baba poslala to jer ona to tako skuplja sve i svašta po kući... - nastavila je Dalila.

foto: Printscreen/Zadruga

- Poznata sam po tome da se krijem, pa sam došla na televiziju da se sakrijem. Nemam više snage da se borim, isceđena sam. Nemam snage da se borim, sve ću to da završim napolju. Da se bavim time sigurno ne bih sebi ugatala Dejana Dragojevića nego nekog drugog... Degutantno mi je, mizerno i odrvatno, da u rijalitiju u kome sam ja toliko doprinela, da se priča o ovakvim stvarima. Treba da legnem i budim se sa strahom da li su mi roditelji dobro - nastavila je Dalila.

- Najveći mi je problem što moram da slušam gluposti od čoveka sa kojim sam živela 5 godina - vikala je.

- Ja nisam živeo sa njom, ja sam bio omađijan! - dodao je Dragojević.

- Kakvim se prevarama Dalila bavila, pa mora da beži? - pitao je Darko Tanasijević.

- Ja sam rekao da posle rijalitija neće moći da ide po Bosni. Pričao sam za situacije o salonu, kad smo zatvorili u Bjeljini i otišli u Sarajevo. Mislim da ona nije nigde dobrodošla. U Bugojnu u centru ima butik, ne mogu da se setim kako se prezivaju ti ljudi. Uzimala je stvari, bila je neka svadba, uzela je u vrednosti od 200 eura i rekla da će doneti i nije donela, a prošlo je sedam godina. Pisali su nam, ganjali nas po centru Bugojna. Nisam platio, jer ne znam šta je to bilo. Ja sam posle čuo priču, da je uzela i trebala da da. Nisam se ja puno mešao. Žena je meni pisala i na Instagramu - govorio je Dejan.

foto: Printscreen/Zadruga

- Plakala je, buncala, pojavila su joj se bubuljice i raznih situacija. Tamo se desila Emili Rouz. Miki kaže šta ja pričam, ako ljudi veruju u astrologe, neka veruju i u ovo. Išla je da se očita rukja. To su zapisi iz kurana, kad je nešto u tebi i kad ti nešto postavi i dobiješ crnu magije. To ti je kao u Srbiji beli mag - objašnjavao je Dejan.

foto: Printscreen/Zadruga

- Imala sam košmare i želela sam da potražim pomoć. Ne bih da pričam sa čije strane je to urađeno - dodala je Dalila.

- To je još od Mladena spomenuto. Batko, žao mi je što te spominjem, znam da si srećan. Njegova porodica nju nije prihvatila, još od tad se priča o crnoj magiji. Ona može da sumnja da je njena mama bacila nekome nešto, pa se vratilo najmilijem - ubacio se Dejan.

- Kako se osećam kad tvoj bivši muž kaže da su iz tebe isterivali đavola? - pitao je Darko Tanasijević.

- Kako mogu da se osećam? Gledam čoveka i ne verujem kakve stvari priča. Ja kad bih iznosila optužbe, ne bih bila nasmejana. Njemu je ovo zabavno i njega ovo ispunjava. Meni je ovo prestrašno i odvratno. Nemam tekst, izgubila sam sve reči i zanemela - pričala je Dalila.

- Ko zna ko mi radi o glavi. Ti ljudi se prezentuju u medijima, ovo su legalne stvari. Posle svega ovoga, ludim. Možda sam opet pod.... - rekao je Dejan.

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

