NEĆU BITI IDEALNA NI ZA JEDNU MAJKU: Dalilu prozvali što nijednoj porodici nije DOBRA, a ona se ovako ODBRANILA! (VIDEO)

Dalila Dragojević ponovo je iznela detalje života sa Dejanom Dragojevićem.

Ona je dobila pitanje cimera i zapanjila sve odgovorima.

- Šta misliš, zašto nijedna porodica ne može tebe očima da gleda? Anđelu je Milan rekao da traže hodžu, za Cara bilo šta je bilo, za Dejana isto - pitao je Đedović.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ne znam, zbog rijalitija verovatno. Ja za sebe ne smatram da sam naškodila, niti bilo šta uradila. Pričam o Dragojevićima, nisam ništa loše uradila, niti sam njihovog sina odvela na loš put. Nisam bila prihvaćena zbog verskih razloga, ja sam sumnjala da to nije pravi razlog, ali to je rijaliti veza. Drugačije je kada se žena zaljubi u rijalitiju i kada se muško zaljubi u rijalitiju. Nikada mi jasno nije bilo, ni jednog momka nisam odvela na loš put, svaka svekrva će naći zamerku svojoj snajki za bilo šta. Kao što smatram da očevim misle da njihove ćerke zaslužuju najbolje. Uvek će me pratiti ti neki repovi, ali smatram da ću naići na muškarca koji je stariji i koji neće dozvoliti da mu se roditelji mešaju. Smatram da neću biti idealna ni za jednu majku. Svesna sam svega što se izdešavalo... Kada vidiš da je tvoj sin srećan i da ima sve u životu, čemu potreba da priča loše - pričala je Dalila.

foto: Printscreen/Zadruga

- Da li misliš da neko može da bude normalan ako vidi se*s iz hotela? - pitao je Đedović.

- Zbog intimnog odnosa da me neko ne voli, ne moram nikada više da se udam, ali mogu sve da ponudim muškarcu da bude srećan. Odlepe za mnom, svi su me voleli, i posle toga je ostalo da imaju poštovanje prema meni - ispričala je Dalila.

Kurir.rs/K.Đ.

