OTKRIVENO KOLIKI JE BEBICIN HONORAR U RIJALITIJU! Bivši rijaliti učesnik šokirao tvrdnjama: Čuo sam se sa Marijom, ništa od VEZE!

Bivši rijaliti učesnik Bane Đokić je govorio o odnosu MIljane Kulić i njenih momaka Lazara Čolića Zole i Nenada Macanovića Bebice.

Tom prilikom je otkrio da se sve vreme radi o Miljaninoj igri.

- Miksi je kraljica rijalitija, svi mi znamo kako ona funkcioniše. Simpatično je sve to kako i šta ona govori, iako ona to ne uzima stvarno zdravo za gotovo, ali oni se primaju na to, pogotovo te Bebice i Zole - rekao je Bane, pa dodao:

- Ne mislim ništa o njemu. Miksi i ja smo se čuli kada sam izašao iz Zadruge, pozvala me je i rekla da je on bio njen fan, rekla mi je da je baš briga i da ide da prkosi Zoli. Čuo sam se i sa Marijom, znam celu priču, ništa od veze i Bebice ne postoji - rekao je on.

foto: Printscreen/Zadruga

- On je toliki prevarant, folirant običan, koji se apsolutno šlepa uz MIljanu, nema ni honorar ni ništa, tako da... - otkriva Bane i dodaje da više niko neće završiti kod njega u etno-selu:

- Neće nikada završiti u etno-selu, ne samo on, nego niko osim poštenih i normalnih ljudi.

foto: Printscreen/Red TV

Kurir.rs/Republika

Bonus video:

00:27 Anastasija Ražnatović prvi put nastupila u Srbiji