DEVOJKA KOJA GA TUČE I POKUŠAVA DA GA UBIJE NIJE ZA NJEGA: Zolina majka plaši se da Kulićka ponovo ne napravi HAOS!

Miljana Kulić i Lazar Čolić Zola juče su priznali da su obnovili vezu i od tad se ne odvajaju.

Ovaj turbulentni odnos je dodatno bio uzburkan jer se Miksi u rijaliti vratila novim dečkom Nenadom Macanovićem Bebicom, ali je na tu vezu stavila tačku i vratila se Zoli.

Zolina majka Bosa oglasila se i otkrilla stav Čolićevih najbližih o obnovi veze sa Miljanom.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ne znam šta bi rekla više... Sve što sam rekla u zadnjim izjavama i sad mislim tako bez obzira na to pomirenje, jer samo je pitanje dana kad će opet izbiti frka - rekla nje Bosa na početku, a zatim dodala:

- U njene promene ne verujem tako da od toga nema ništa. Koja i kakva devojka je za Lazara to ja ne bih sudila, niti mu birala, ali svakako ona devojka koja ga tuče i pokuša da ubije, to 100 posto nije za ni jednog momka pa ni za njega... Vidim ja da on pokušava na sve načine da joj pomogne i objasni da takvim ponašanjem ne treba ni sama sebi, a kamoli drugome... Mislim da ona to nikada neće shvatiti.

foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić, Printscreen/Pink TV

Kurir.rs/Pink.rs