ANĐELO DEFINITIVNO ZAVRŠIO SA DALILOM, OPRAO SE OD SVEGA! Progovorio o porodici, pa spomenuo hodžu, evo šta je sve ispričao!

Anđelo Ranković otvorio je dušu o odnosu sa Dalilom Dragojević i tom prilikom otkrio da li postoji šansa da započne vezu sa njom pred kamerama rijalitija.

- Šta se dešava sa tobom i Dalilom? - pitao je voditelj.

foto: Printscreen

- Ne dešava se ništa, niti će se dešavati. Rešili smo da prekinemo komunikaciju, flert i sve osatlo. Od toga nema ništa više. Mogu da kažem da je sošlo do promene da ne želim da budem sa dovojkom koja me je izdala i prodala. Nismo ranije imali nikav kotakt dok nije bila ta podela budžeta, tu je nešto proradilo i nešto se dogodilo. Kao da se neki put otvorio. Ja sam rekao da neću ući sa njom u vezu, jer je uradila sve što je uradila. Rekli smo da sve ide svojim tokom. Nismo planirali ni ona ni ja, rekli smo, ako bude - biće. Ja sam rekao da bi verovatno došlo do veze mene i Dalile samo da se njoj ugase emocije. Ušao sam u to, iako sam znao da je to tako. Jedni razlog zbog kojeg sam se upustio je bio taj jer mi je bilo lep. Meni je samo bilo krvo jer se napravilo kao da je bila najveća katastrofa. Nije se ništa desilo, nismo prešli tu granicu da bi ona bila izigrana i da se seća kao krpa. Mnogo bih se gore osećao. Ja nisam neko ko je pobegao od pritiska jer ne bih mogao da bduem u vezi sa njom jer me je izadala i slagala. Mi nismo u vezi od trenutka kada sam rekao zbog onoga što neću da pređem preko toga. Ja sam to govorio njoj, svi su to znali. Ko nije čuo, neka vraćaju klipove pa neka gledaju. Rekao sam da neću da pređem preko toga - rekao je Anđela.

foto: Printscreen

- Da li te je iznenadila činjenica da neki ljudi kažu da tebi traže Hodžu? - glasilo je pitanje za njega.

- Ja znam da se moja majka ne oglašava. Ne zanima me ko se blizak pita, jedino me zanima da li moja majka nešto rakla, a znam da nije. Ja nisam u vezi sa Dalilom, da jesam, takođe majka se ne bi oglašavala. Ne mislim da sam je razočarao i nema petljanaja u moje odnose. Ne msilim da sam razočarao svoju majku. Ne verujem da moji traže hodžu. Stvarno me to ne interesuje. Nema potrebe da se opterećuju takvim stavrima. Ja ne smatram da je naše prijateljstvo trebalo da se završi zbog Dalile. Krivo mi je zato što smo stvarno bili jako dobri napolju, ali eto - rekao je Anđelo.

Kurir.rs/I.B.

