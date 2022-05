DEJAN MI JE NAJVEĆA LJUBAV! Dalila Dragojević priznala Caru istinu o BIVŠEM MUŽU, pa otkrila da li bi vratila vreme sve da POPRAVI

Dalila Dragojević je razgovarala sa Sandrom Rešić o Igri istine koju je igla sa Filipom Carem prošle noći.

Ona je istakla da je priznala Caru da joj je Dejan Dragojević bio najveća ljubav.

- Pitao me koga sam volela najviše od svojih pet momaka. Rekla sam mu da mi je Dejan najveća ljubav, jer sam njega najduže znala. Ja sam rekla da poštujem Dejana, a onda je on otkrio da je imao se*s sa Anom. Najveća mi je zaljubljenost bila u Cara, ali da mi traže da dam ruku da me neće prevariti ne bih je dala jer nemam poverenje i poštovanje - rekla je Dalila.

foto: Printscreen/Zadruga

- I šta je bilo? - upitala je Sandra.

- Ništa, ali nikad bolja igra istine. Ja sam mu postavljala pitanja za Aleksandru, da li možemo da opstanemo napolju, da li bi mi napravio bebu - rekla je Dalila.

Dalila i Sandra su nastavile da pričaju o vremenu van rijalitija.

foto: Printscreen/Zadruga

- Mi smo mislili da ćemo dobiti neku nagradu, baš smo se smejali. Pitao me kada bih mogla da vratim vreme da li bih uradila sve ovo. Ja naravno bih, ne kajem se, najviše mi je žao što smo oskrnavili vezu a ja sam mislila da će biti to to - pričala je Dalila.

Kurir.rs/K.Đ.

