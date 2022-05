MILJANI JE OZBILJNO POTREBNA POMOĆ, KRAJNJE JE VREME DA JOJ SE MAJKA I OTAC UOZBILJE: Osman brutalno o Kulićki nakon skandala!

Miljana Kulić i Nenad Macanović Bebica danas su hitnom odlukom Velikog šefa diskvalifikovani iz "Zadruge 5" nakon brojih skandala koje su napravili.

Osman Karić dao je svoj sud o svemu što se izdešavalo u poslednjih 24 sata.

- Kao što sam u par navrata već najavio i decidno rekao, Miljanino psihičko stanje uopšte nije dobro, čak će biti sve gore i gore. Počevši od jučerašnjeg dana, to jest noći kad je kamenom pogodila gospodina voditelja Milana Miloševića u predelu bubrega, pa evo i danas kada je nastavila sa maltretiranjem Zole i Marka Osmakčića. Igrom slučaja i same sreće nikoga nije toliko povredila, ali je i te kako mogla. Miljana je jako opasna osoba, nepredvidiva, zloćudna i osvetoljubiva. Miljana je ozbiljan psihički bolesnik te joj se ne može zameriti što je bolesna. Miljani treba ozbiljna pomoć psihijatrijske ustanove zatvorenog tipa. Mislim da je krajnje vreme da majka i otac preduzmu ozbiljne korake u vezi lečenja da ne bude kasno. Kad kažem "kasno" mislim da može ozbiljno da povredi sebe, a i druge - pirčao je Karić.

- Bebica mi je neko ko mi je još uvek enigma. Nit smrdi, nit miriše. Mislim da je patološki slučaj, sve što trenutno kaže i priča i on sam misli da je istina. On je neko ko lažući sebe i verujući u to što priča laže i sve oko sebe. Jedini koji znaju ko je ustvari Bebica i ko se krije iza tog nedefinisanog lika je njegova bivša supruga, njegov otac i majka - dodao je Osman.

