OSMAN KARIĆ RAZVEZAO JEZIK O BEBICI, MILJANI I SANJI GRUJIĆ! Stefanov otac stao na Dalilinu stranu i ŠOKIRAO, pa opleo po Anđeli!

O dešavanjima u Beloj kući već danima unazad bruji region. Poljubac i vrela akcija Filipa Cara i Sanje Grujić samo je jedno od dešavanja koja se prepričavaju. Odnos Miljane Kulić, Lazara Čolića Zole i Nenada Macanovića Bebice, intrigira javnost od prvog koraka povratka Kulićeve na imanje.

Ovim povodom, oglasio se Osman Karić za Pink.rs koji je bio voljan da prokomentariše sva aktuelna dešvanja u "Zadruzi".

foto: Printscreen/Premijera

Kada je reč o brutalnom ratu Anđele Đuričić i Dalile Dragojević, Osman je imao da kaže:

- U poslednjih desetak dana možemo videti česte rasprave Dalile i Anđele prouzrokovane ljubomornim scenama i razlozima iz prošlosti koje su igrom slučaja sa malim zakašnjenjem došle na naplatu. Kada je reč o njima, moram po prvi put stati u Dalilinu odbranu. Mislim da su se neki od zadrugara uplašili Anđele i njene životne ispovesti i njene favorizacije za prvo mesto u rijalitiju. Samim tim dali na značaju i vetar u leđa Anđeli koja i te kako sve to vidi i koristi i još više daje sebi na značaju. Napada i okrivljuje ne samo Dalilu sa kojom se jako dobro družila, mislim bile su bliske, a sad sve sto joj je možda zasmetalo u druženju i nije odmah iznela, sad koristi protiv nje. Mislim da nije realna, to je mogla mnogo ranije da joj kaže i nasamo bez prisustva javnosti i kamera za crnim stolom. Jednostavno mislim da Anđela koristi priliku da se udalji i "opere" od nje. Ostalo je jako malo do kraja, Anđela nije računala da i to "malo, jako je daleko" da bi se započeo rat sa Dalilom u nadi da postane žrtva. Ova priča biće aktuelna još par dana, a Anđela ce pasti u zaborav - naveo je Osman.

Što se tiče "ljubavnog trougla" Bebice, Miljane i Zole, Osman nije štedeo reči, naprotiv, iskoristio je priliku i osuo brutalnu paljbu po ova tri aktera ove priče.

Što se tiče priče koja je trenutno najaktuelnija i najmorbidnija, priče "dva u jedan", Bebica, Zola "na" ili "u" Miljani nemam ništa posebno reći, imaju roditelje pa neka se oni bave time. Bebica je po mom mišljenju neko kome treba pomoć lekara, posesivan, patološki zaljubljen ali poremećen. Kad tad moze da eskalira, eksplodira i napravi velike probleme porodici Kulić. Bebica je eksploziv C4, Miljana u svojim rukama drži daljinski i dugme koje može nesvesno aktivirati nekim lošim potezom ili namerom. Za Zolu, šta da kazem za njega.Dečko koji je sa brdovitih predela, gde medvedi donose poštu. Hoću da kažem da su ga "zanela svetla velikoga grada", neko ko je pobegao iz sela, ali selo iz njega nije. Zola je postao rijaliti igrač, to upravo radi sad sa Miljanom i Bebicom, igra se! - naveo je Karić.

foto: Printscreen

Osman je ovom prilikom otkrio kako gleda na Sanju i da li je zapravo uočio promenu kod nje.

- Što se tiče Cara i Sanje, velika greška za oboje pred sam kraj. Car ulaskom u tu vezu posle par dana raskida sa Dalilom dokazuje da nije voleo Dalilu takvim intenzitetom koliko je pričao. Mislim da ni Dalila njega, čim je mogla da mu pređe preko veze sa Maje Marinković, a ne dugo zatim preko Ane Jovanović. Opet ću reći sve je to rijaliti, sve za bolji plasman u njemu pa makar bili i u lažnoj ljubavnoj vezi. Kada je Sanja Grujić u pitanju, nije joj trebalo to sa Carem. Narod je zavoleo zbog britkog jezika, jako lepih opisa nekih situacija drugih učesnika, raskrinkavanja na sebi svojstven način. Kao što smo se mnogo puta uverili vreme leči sve ali i pokazuje sve,7 meseci je prošlo, to je bio Sanjin limit da ostane lazna, te je pokazala svoje pravo lice i mozda život kakvim živi u spoljnjom svetu. Sanja sa svim svojim manama i vrlinama, meni je jako draga i simpatična devojka - zaključio je Osman.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/Pink.rs

