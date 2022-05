ZOLA USTAO I OBRATIO SE SVIMA NAKON ŠTO JE KULIĆKA IZBAČENA: Čolić tek sad shvatio zbog čega je zapravo Miljana ušla u ZADRUGU!

Lazar Čolić Zola obratio se svima nakon što je njegova bivša devojka Miljana Kulić diskvalifikovana iz rijalitija.

On je istakao da mu nije jasan ulazak Miljane Kulić sa dečkom Nenadom Macanovićem u "Zadrugu 5".

- Razmišljao sam, šta je uopšte bio cilj devojke koja je ušla, na šta je ona mislila... Sve više mislim da primarni cilj nije bio novac, već da uđe sa mnom ponovo u neki odnos, možda da me napravi ljubomorinim sa idiotom sa kojim je došla. Ne znam šta je htela da postigne svojim ulaskom... Ja sam mnoge stvari zapostavio jer sam se bavio njom. Dešavalo se da me provocira, vređa, otkriva noću, a ja sam pokušavao sve da ignorišem. Nakon toga sam bio korektan, ali joj to nije valjalo, a onda sam pokušao da budemo bliži, da više govorimo, da se ponekad poljubimo, ali ni to nije bilo okej. Posle toga smo stupili u nešto intimnije odnose, spavali smo, videli ste sve sami. Ona je želela da ozvaničimo vezu i to sam na kraju uradio da bih joj udovoljio - počeo je Zola, pa nastavio:

foto: Printscreen/Zadruga

- Hteo sam da joj dam do znanja da ja mogu sve, hteo sam da joj dam priliku da se pokaže i dokaže da može da bude normalna. Trudio sam se maksimalno da dam sto posto sebe, ali ni to joj nije bilo dovoljno. Sve pokušavam da dođem do zaključka šta je toj ženi falilo da bi se tako ponašala. Dobila je Bebicu kada je želela, dobila je mene kada je htela, dobre klipove, sve... Na sve to je i tražila da pobegnemo, želela je bukvalno da ja ostanem bez ičega pa po cenu i da ona ostane bez svega... Molila me je da odemo... Ovoga puta nemam ni minimalnu grižu savesti i sve više sam siguran da je ona došla ovde samo da mene diskvalifikuje. Kada je videla da sam se promenio, da se više ne ponašam isto, da ne padam na njene manipulacije i laži, da bataljon ne može sem gledalaca da me izbaci odavde, počela je agresivno da se ponaša i da me uništava. Uništila mi je stvari, nemam više ništa, gađala me je kamenom, kasnije me uhvatila za vrat... a onda je diskvalifikovana... - govorio je Zola.

Kurir.rs/K.Đ.