DECI TREBA OTAC BEZ PARA, A NE PARE BEZ OCA! Miki sasuo Gruji GORKU ISTINU u lice, nije znao šta ga je SNAŠLO, pa se pravdao!

U toku emisije "Gledanje snimaka", zadrugarima je pušten video klip na kom su imali priliku da vide kako Nikola Grujić Gruja plače, dok mu Nenad Aleksić Ša pruža zagrljaj i razgovor utehe.

Na samom startu, zadrugari su se smejali, te je Nikola Grujić Gruja dobacio:

- Samo vas slušam kakvi ste klošari i jadnici da se smejete ovome - rekao je Gruja.

- Ti si samo za sprdnju...Što više otkrivaš kakva je Mima, sve više sebe kanališ. Nije tebi Mimas uništila život, nego si sam sebi. Ne može se samo partner menjati, nego ti sam sebe menjaš. Gde u startu partner menja partnera, nema ništa od toga. Ona treba da se nosi sa time što je ušla u vezu sa čovekom koji je ostao bez porodice. Ti plačeš zbog Mime. Ti si govorio o tome da je tvoja žena anđeo. Ti si dobru ženu, za koju kažeš anđela, za nju. Mnogo si povredio majku svoje dece, možda roditelji ne smeju da izađu do prodavnice - rekao je Miki.

Anđela Đuričić je dobila reč.

- Ja ne bih ništa dodavala, od reči do reči. Ja sam rekla da bih mu oduzela odmah decu i zabranila da je viđa, dok ja ne poželim...Mi smo imali raspravu kod Đedovićevog kreveta, koji je bio otečen i pitala sam ga: "Je l' moguće da si plakao zbog Mime", ti si mi rekao da to nije tako, nego zbog svog života. Ne razmišljaš da li si ti u nekom trenutku povredio nekoga, to je bolesno. Mima sutra da hoće da se pomiri sa tobom, ti bi se pomirio, to je moje mišljenje - rekla je Anđela.

- Moja teorija je da je bio sit braka i da je ovo uradio isplanirano - rekao je Miki.

- Ovaj ne zna gde je - rekla je Anđela.

- Najgori ljudi koje sam upoznao je estrada, kroz te emisije. Pevači mrze jedni druge - rekao je Miki.

- Ti provodiš vreme sa trećom ženom, a time daješ do znanja da ti nije bitno da li ti deca gledaju ovo...Ono što meni ne ulazi u glavu, mislim je l' neko nekog ovde zeza, da on piše i peva deci pesme u radiju, a pored njega nije Mima, žena sa kojom su ga deca videla ovde, nego neka treća žena - rekla je Anđela.

Mensur Ajdarpašić je dobio reč.

- Suština je da on zloupotrebljava porodicu u opravdanju ljubavi kod drugih devojaka. Pod broj dva, on nema osećaja prema njima, bezobziran je. Šta vam govore njegove reakcije i njegovo ponašanje? Čovek da ima osećanja za takve stvari, ne bi mu se ponavljale takve stvari - rekao je Mensur.

Gruja je dobio reč.

- Naravno da su meni deca svaki dan u glavi. Održao sam obećanje, odvojio sam se od nje. Ja tvrdim i znam da moja deca ne gledaju ovo već duže vreme, zato što mi stoji u papirima zašto su otišli iz našeg doma - počeo je Gruja.

- Meni je lično Ljiljana rekla tu situaciju za školu. Da su neka deca komentarisala da je Gruja prevario ženu i da žena nije znala šta da uradi, pa je uvela dete u kola - rekao je Darko.

- Ja ću da nastavim da guram do kraja. Naravno da ću da imam komunikaciju sa nekim čija mi energija prija. Boli me ku**c ko će kako to da protumači - nastavio je pevač.

- Licemerno je, deci treba otac bez para, a ne pare bez oca - rekao je Miki.

- Njemu treba zabraniti da kaže i jednu reč, džukela jedna. Je**m te u usta, da te je**m - drao se Mića.

- Išao sam glavom kroz zid i naravno da će mi biti teško kad me stigne sve ovo. Ja sam budaletina najveća, zbog kog odnosa i zbog koje perspektive sam uradio to što sam uradio - dodao je Gruja.

