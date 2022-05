AU! DEJAN NAPAO ZOLU ŠTO OSTAJE SA MILJANOM UPRKOS MAJCI: Dragojević zaboravio da sa svojima nije pričao 5 godina! (VIDEO)

Tokom sastanka na kom zadrugari biraju najvećeg manipulatora u Beloj kući, Stefan Karić je reč dao Dejanu Dragojeviću.

Dejan je bez dlake na jeziku izneo svoj stav o svima.

- Ne znam kakvu težinu ovo nosi, ja bih rekao da je to Marko Đedović jer mu ljudi veruju, a manipuliše ih. Sandra Rešić isto tako manipuliše i daje savete koji nisu na mestu, ali naravno neću njih da navedem. Rekao sam da ću raditi na tome da Đedovićemo mišljenje više ne bude validno. Kolega (Car) me je naveo, ali ja njega neću. Matora je manipulator, ona radi već pet godina istu stvar, prilazi MC Aleks jer zna da će da je odbije, svesna je da ona neće vezu, ali emotivno manipuliše sa njom, da ispada najgora... Video sam da je i sinoć ušla sa njom u konflikt, a kažu da ne pričaju, smatram da ona manipuliše. Druga osoba je Gruja, obećao je da će da se skloni od Mime, ona nije mudra, a on vodi sa njom poslednji razgovor po 800-i put. Ona će u Budvu na Ploče, pa će da se sretne opet sa nekim sa kim treba. Ne znam ko je treća osoba, možda Zola, zato što, kada se javila majka, videli smo koliko teško podnosi tvoj odnos sa Miljanom, ona govori i tužbe i sve, a ti i dalje ostaješ sa Miljanom - pričao je Dejan.

- Poenta je da navede Mimu, a na mene ima pik, ja sam rekao da ne priča sa monstrumom Dejanom Dragojevićem, ja ti želim da imaš decu, jer nisam bolesnik kao ti - ubacio se Gruja.

