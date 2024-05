SUPRUG ME PREVARIO I SADA IZLAZIM SAMO SA OŽENJENIM MUŠKARCIMA: Žena u emisij šokirala priznanjem, a zbog ovoga se ne kaje

Žena koja je pričala u radio emisiji "Vil i Vodi" želela je da ostane anonimna. Otkrila je da voli samo oženjene muškarce, piše Dejli mejl. Ona je objasnila da se ne oseća krivom, niti da radi nešto loše. Razlog je taj što ju je bivši suprug varao, a njeno priznanje izazvalo je burne reakcije.

foto: Profimedia

"Vodim se sa oženjenim muškarcima već oko četiri godine, otkako sam napustila muža. Iskreno, super je, ne treba im dugo da odluče da su spremni da unište svoju porodicu zbog mene", rekla je ona, otkrivajući da je do sada bila sa šest zauzetih likova. Njen muž je bio neveran tokom braka.

Više voli da bude ljubavnica

„Svim devojkama sam slala fotografije sa dokazom da je on moj muž, da imamo decu i da živimo zajedno. Međutim, nedostatak poštovanja sa njihove strane me je doveo do toga da bih radije bila na njihovom mestu. rekla je ona, a voditeljka joj je rekla: "Razlog zbog kojeg si napustila muža je taj što te je prevario, a da bi se zaštitila od toga, ti si sada ta koja ima veze sa oženjenim muškarcima?"

foto: profimedia

„Da, to potvrđuje da su svi muškarci isti jer svi to rade“, rekla je ona, naglašavajući da ne koristi aplikacije za sastanke poput Tindera. Zauzete se sastaje uglavnom preko Instagrama.

Nakon što su slušaoci čuli njenu priču, prokomentarisali su celu situaciju: „Slobodna je, radi šta hoće.

"Ona je kriva, ne bi trebalo da izlazi sa oženjenim muškarcima. Krivim muškarce što varaju svoje žene, a ne ljubavnice", "Njoj je potrebna prava psihološka pomoć ako je njen način da se nosi sa preljubom da želi samo oženjene muškarce koji varaju na njihove žene to je odvratno i ne zaslužuje saosećanje," piše u drugim komentarima.

(Kurir.rs/Net.hr/I.M.)

Bonus video:

08:00 SVAKI 4 BRAK U SRBIJI ZAVRŠI SE RAZVODOM, PREVARA GLAVNI UZROK: Stručnjak objasnio kako vara žena, a kako muškarac RAZLIKA OGROMNA