DEJAN DRAGOJEVIĆ UDARIO GRUJU GDE NAJVIŠE BOLI! ŽESTOKO OSUO: Baš te briga za ženu i decu, izdao si ih, ti njih NE VOLIŠ! (VIDEO)

Tokom glasanja za najvećeg materijalistu u Beloj kući nastao je pravi karambol.

Dejan Dragojević ovom prilikom je surovo izvređao Nikolu Grujića Gruju koji je prevario ženu u rijalitiju.

- Ja sam prvi materijalista. Kazna je kazna pa bila bilo kavkva. Što se tiče toga, može svako da bude. Irma je teški materijalista, zato su joj poslaili hiljadu dinara - rekao je Dejan.

- Ti si smrad i to pokazuješ svaki dan. Ti dobro znaš ko je moj otac i nemoj na njega da udaraš i ovo što si sada rekao je odvratno. Oca nemojte da mi uzimate u usta, čovek je bolestan - rekla je Irma.

foto: Printscreen/Zadruga

- Da se vratim na svoje izlaganje. Moja svaka reč je jasna i iz programirana. Smatram da je Miki ovde najveći materijalista koji hoće kući i na kraju ostaje ovde. Za mene je Miki broj jedan a drugi je Nikola Grujić Gruja. Ti si izdao svoje dve ćerke i ženu koja te kući čeka. Ne interesuje te gde su ti sada deca i šta rade, zbog materijaliste. Sve radiš zarad materijalizma. Mi imamo kapetana koji sedi i bleji, zato ja kažem da je on kapetan. Potrebno mi je da budem viđen jer mi je potreban materijalizam jer neću da zavisim ni od koga. Ostao sam zbog sebe, jer smatram da treba da zaradim za svoj život. Boirim se kako se borim i to je to. Smatram da je Zola treća osoba i on se bori za svoje nešto, neka nastavi u tome - rekao je Dejan.

foto: Printscreen/Zadruga

- Jedini ko je izdao tvoju porodicu si ti - rekao je Gruja.

- Bolje da si ženi svr*io u usta nego joj napravio decu. Ti ne voliš svoju decu - rekao je Dejan.

- Ovo što si rekao je odrvatno. Ja nikada nisam mislio o ženi, samo o deci. Ja imam talenat, a ti nemaš nijedan talenat, samo udaraš najniže - rekao je Gruja.

Kurir.rs/K.Đ.