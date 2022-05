NE MOŽEŠ BITI DISKVALIFIKOVAN JER SI PARE UZEO! Dalila otkrila tajnu Carevog HONORARA, sve je unapred OSMIŠLJENO?! (VIDEO)

Dalila Dragojević i Filip Car su svojim turbulentnim odnosom obeležili petu sezonu rijaliti programa "Zadruga".

Tokom svađe Dalila je otkrila zabranjenu informaciju. Poznato je da zadrugari ne smeju da govore o svojim ugovorima, honorarima, kao i dogovorima sa članovima produkcije.

Dalila je tokom svađe obelodanila da je Car navodno uzeo novac unapred od produkcije.

- Ti kažnjen ne možeš biti, jer si pare uzeo. Diskvalifikovan nećeš biti i ti to vrlo dobro znaš. Ovo sve radiš da bi te ljudi izbacili odavde. Produkcijo, ovo čovek radi, iživljava se na meni, da biste ga izbacili 40 dana pred kraj. To ti radiš, vučeš me ovde i želiš da te izbace - vikala je Dalila.

- Ne, nije istina. Da sam pare dobio, ne bih vas gledao jedne sekunde - odbrusio joj je Car.

Poznato je da u "Zadruzi" nema povlašćenih i da svako može biti kažnjen. Ove Daliline reči su demantovane time što je produkcija noćas saopštila da je kaznila Filipa mesečnim honorarom zbog agresivnog ponašanja prema njoj.

