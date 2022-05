DALILA NAJVEĆE RAZOČARENJE! MI JOJ SAMO IME ZNAMO: Tri osobe urotile se protiv Dragojevićke, a nekad su bili prijatelji! (VIDEO)

Zadrugari biraju ko ih je najviše razočarao u "Zadruzi 5", a bivša drugarica ocrnila je Dalilu Dragojević.

Jovana Tomić Matora, ali i Anđela Đuričić "osule su paljbu" na samom početku.

- Dalila. Proveli smo od početka, sve smo delili. Ona je bila loše, posle sam i ja bila loša pema njoj. Tako da, ona. Na drugom mestu, nešto što je ostavilo veliki utisak. Vikotija je na drugom mestu. Viktorija mi se rasplakala, ali ne mogu da pređem preko toga. Ali ona popriča, da mi da jedem. Dino je neko ko me je isto razočarao, to mi je najteži momonat bio u Zadruzi. Eto, nisam to očekivala - rekla je Matora.

foto: Printscreen/Zadruga

- Dalila na prvom mestu. Znaju svi šta je bilo. Dalila je imala ispade ka meni loša. Generalno, Dalila mislim da je razočarala svakog. Samo znamo kako se zove, ništa ne znamo o njoj više. Dalila je razočarala sve ljude koji su je ikada podržavali. Gruja je neko ko je razočarao svoju porodicu. Treći primer je Viki - rekla je Anđela.

- Filip Car na prvom mestu zbog psovki. Na drugom mestu. Na drugom mestu ću staviti Dalilu jer me je optuživala da sam joj ja glumio prijatelja, a bilo je kontra - rekao je Dino.

Kurir.rs/K.Đ.

