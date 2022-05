UBIO BIH SE, NE MOGU DA IZDRŽIM, RAZBIĆU NEKOME GLAVU! Car šokirao izjavom, Dalila JECALA na sav glas: PUSTI ME DA CRKNEM U MUKAMA

Dalila Dragojević je pobegla u ekonomsko dvorište od Filipa Cara, a on je nastavio da je prati i došlo je do nove drame.

- Ja te molim, ako si me ikad voleo, skloni se od mene - govorila je kroz suze Dalila.

- Strah me da ne napraviš nešto - dodao je Car.

foto: Printscreen/Pink

- Pustite me svi više - rekla je Dragojevićka.

- Ja se u svađi sa tobom osećam loše, a znam šta me dovede do tih reakcija. ne mogu to da podnesem. Kad vidim neke stvari, kad čujem neka izlaganja, kad mi ti tako neku priču predstaviš, ja obolim. Ti tražiš od mene ako se spomene Ana ili neko da ustanem i da se svađam - pričao je Car.

- Možeš li da me ostaviš na miru, nemam snage, nateraćeš me da odem. Nisam više dobro, kajem se za svoje stvari. Razumi! Loš si bio, loš si i danas. Tražila sam svaki dan opravdanja za tebe. Lagala sam da si radio stvari iz inata, lagala sam da je sve sjajno i bajno - nastavila je ona kroz suze.

foto: Printscreen/Pink

- Mene ubija što ih ti nisi radila iz inata - odbrusio je Filip.

- Skloni se od mene, molim te. Moj život je za plakanje. Od svih gorih sam ispala najgora. Svi drugi dobijaju pohvale, ti si mene uništio i nastavljaš da me uništavaš. Izbacio si me iz izolacije. Otkinuo si mi lanac i rekao: "J*bem ti ovog ko ti je to kupio". Naočare si mi slomio, nosim ih od početka rijalitija - dodala je Dalila.

- Napravićemo lanac - tešio ju je on.

- Nećeš mi ti ništa napraviti. Skloni mi se s očiju! Molim te, idi! - zaurlala je Dalila.

- Ti si meni mozak razorila različitim pričama - nastavio je Car.

foto: Printscreen/Pink

- Šta sam ja zgrešila u životu da mi se ovo dešava... Pominješ mi abortus, traume, rasprave sa Dejanom... G*vno si i to je to - govorila je Dragojevićka.

- Ja bih se ubio i to je to - dodao je Filip.

- Da li te je neko naterao da me izluđuješ? Završio si sa mnom, rekao si da je završeno sve, ostavi me sada na miru, ne tražim ti nikakva opravdanja, ništa za sebe ti ne tražim. Pusti me da crknem u svojim mukama - pričala je ona.

- Šta plačeš i glumiš žrtvu? Ti si monstrum i u svom monstruoznom ponašanju napraviš od sebe žrtvu, ti si najbolji igrač ovde - iznervirao se on.

Filip Car se nakon pauze za cigarete vratio u ekonomsko dvorište i šokirao Dalilu Dragojević predlogom.

- Hajde da idemo u izolaciju, da legnemo, nećemo da idemo u emisiju. Razgovaraćemo kada budemo normalni, neka nas kazne, ne mogu da izdržim. Odem li u emisiju, razbiću nekome glavu, ne znam šta radim. Ništa mi više nije jasno. Znam da me voliš, ali šta si radila, gulaš mi je u mozgu. Ja znam da ti posle mojih sr*nja nije bio gulaš u mozgu - rekao je Car.

- Ti znaš kako je meni bilo? Vidi, skloni se! Koga ti pozivaš u izolaciju, ne želim da te vidim svojim očima! - poručila je Dalila.

Kurir.rs/M.M.

