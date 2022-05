MIKI URNISAO DALILU I CARA ZBOG SVAĐA! Filip slušao POGNUTE GLAVE, a onda je Matora priznala da je druženju sa Dalilom DOŠAO KRAJ!

Emisija "Nominacije" je upravo počela, a voditeljka je saopštila zadrugarima da će se odviti upravo ova emisija. Dala je reč prvo Mikiju Đuričiću.

- Ja ću sada govoriti u svoje lično ime. Ja sam govorio i Dalili i Caru šta im zameram, zna se sve. Ja sam ovde zbog sebe, lično zbog sebe. To što su oni napravili, te njihove bljuvotine, to ne utiče na mene. Ukazao sam joj sto puta kad mi smeta. Pričao sam Caru, kad sam mu pričao. Osuo drvlje i kamenje, utorak pomirili se, sreda nova šansa i tako stalno. Stalno nas ućutkuju imaju nešto da kažu. Ma šta da kažete pi**a vam materina? Pričate već devet meseci. Ja sam ovde da pokažem da ja nikoga nisam ove sezone udario, da sam se promenio i da ne pravim gluposti. Meni je top što ste vi nenormalni. Ne postoji trajna kategorija dobrog i trajna kategorija lošeg - rekao je Miki, pa je nastavio:

- Ona ga ujela za obraz i on nju. Savetujem ga da raskine nisu jedno za drugo. Vraćam se, ležam u krevet, oni su se pomirili dok sam se ja istuširao. Dalila me više nervira nekada, a ja sam sa Carem malo zahladneo odnose. Šaljem Dalilu, ostavljam Cara - zaključio je Miki.

- Što se tiče Dalila, bile smo vezane, a došlo je vreme da smo se totalno otuđile. Prozborimo dve, tri reči... Ona je našla novo društvu, a ja ne menjam društvo. Ja znam da sam je razočarala za 1. maj, a posle se desila situacija sa Anđelom. Najveći razlog je što se osećam loše i neke stvari me opterećuju. Nisam mogla više da slušam neke stvari i neke priče. Osetila sam potrebu da se posvetim sebi i Aleks. Nisi me uvredila, opsovala, da bi ti bila neko od koga bih okretala glavu. Mislim da treba da se skoncentrišeš na svoj odnos sa Filipom. Znam da ti je želja da sa ovim dečkom izađeš i bilo bi ti krivo kad bi izašla i ne bi bilo ništa sa Filipom. Osetila sam na početku da smo povezane, delimo tajne i mislila sam da nikad ne može da dođe do ovakve stvari. Bila bih loša kad bih ostajala u odnosu, a nije to to, ni sa tvoja, a ni sa moje strane. Smatram da to nije sebično sa moje strane, treba da se okrenem sebi i ovoj devojci. Neka ne bude gore, a ne može da bude bolje. Ne pričam o tebi i ne komentarišeš... Otuđile smo se i to je to - pričala je Matora

- Što se tiče Filipa, nikad nisam osetila da me ne voliš, ali verovao ili ne, ti ti čovek na kog uvek mogu da se oslonim. To što navode prošlu godinu, ništa mi ne znači. Nikad nisam osetila negativnu energiju sa tvoje strane. Gurajte ovo do kraja, malo je ostalo. Ostaviću Dalilu, ipak je ona neko ko se družio sa mnom i provodili smo lepo vreme ovde - dodala je Matora.

