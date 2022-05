NEĆU JOJ ZABORAVITI ŠTO MI JE MAMU NAZVALA VRAČAROM! Šok izlaganje Dejana i Aleks o Dalili i Caru, a onda Anđelo zadao NOVI UDARAC

U toku je emisija "Nominacije", a voditeljka dala je reč Dejanu Dragojeviću i Aleksandri Nikolić koji su brutalno opleli po Dalili i Filipu Caru.

- Ne znam šta bih rekao, nominovani su osamsto puta. Ta tema me više ne interesuje, rasprave koje sam imao, imao sam. Ja sad tu nešto da pričam, da bih mlatio praznu slamu, ne interesuje me. Sačuvaću Filipa, poslaću Dalilu u izolaciju. Tu smo gde smo, ne treba da nosimo pušku, a što se tiče druge strane, to me tek ne interesuje - rekao je Dejan.

Aleks Nikolić je dobila reč.

foto: Printscreen/Pink

- Šta da kažem...Moram da vodim računa stvarno šta ću da kažem. Oni znaju šta ja mislim o njima. Sa Dalilom sam spavala u tom hotelu, gde je to protumačeno na raznorazne načine. Da smo birale, ne bismo imale isti dan venačanje i sve ostalo. Ono što ja zameram njoj, jeste ono kada je spomenula moju majku, kada sam ustala da prokomentarišem klip sa Anđelom. Tada sam rekla svoje mišljenje, pa mi je ona rekla da mi je majka vračara, valjda. Rekla je da sam ja prostitutka, to jest, da Dejan pored sebe ima prostitutku. Ja nju nikada nisam spomenula u lošem kontekstu, niti ću. Ne raspravljam se sa njima, nemam potrebe, a da nemam lepo mišljenje, nemam. To su neke reči koje ne mogu da se zaborave. Kada mi neko majku spomene, ja to ne mogu da zaboravim...To je ono što joj zameram - rekla je Aleks, pa je nastavila:

foto: Printscreen/Pink

- Što se tiče Filipa, ono što mu zameram jeste da kada sam ustala i rekla da sam bila odrvratna i kao uličarka onog utorka, u tom trenutku su se pronašli kada sam rekla: "Vi ne zamerate drugima". Ono FIlipovo dobacivanje, kao da priča o mojim i njegovim prijateljima - nastavila je Aleks.

- Ti si prva aludirala na prijatelje. Danas prolazim pored stola, vi pričate o nama - ubacio se Car.

- Tako da, to su neke stvari koje mu zameram. Svi vrlo dobro znaju da sam ja imala jako puno grešaka ovde. Nikada sebe nisam predstavila devom Marijom, ali ne pravim greške kao što sam ranije. Ovog puta ću poslati Dalilu, a tebe sačuvati - dodala je Aleks

Vođa Stefan Karić za potrčke je postavio Dalilu Dragojević i Filipa Cara, pa zadrugari večeras biraju između njih. Nakon što su tri nedelje proveli u izolaciji, jedno od njih dvoje će se boriti za opstanak u Beloj kući. Voditeljka Dušica Jakovljević dala je reč Anđelu Rankoviću.

- Sve što se izdešavalo sa Filipom, drugu sezonu nismo imali konflikt. Nismo jedno drugog izvređali, čak ni u ovoj situaciju. Zbog cele situacije nije da se družimo, ali može uvek da mi se obrati. Sa Dalilom nemam nikakvu komunikaciju, niti će toga biti. Filipa mnogo duže poznajem i poslaću Dalilu - rekao je on kratko.

